先前《ESPN》記者溫霍斯特爆料，將有一名頂級球星在未來12個月內，主動跟母隊提出交易申請跳槽尼克，儘管溫霍斯特並未說出這名球星的名字，前NBA球員傑威廉斯卻在6日收到線報，強調這名球星就是太陽明星後衛戴文布克。

「溫霍斯特所說的球星就是戴文布克，」傑威廉斯在播客節目當中表示，「讓我們來觀察一下尼克的管理階層結構，你會發現尼克籃球事務副總裁里昂羅斯正在管理這支球隊，而戴文布克是過去里昂羅斯的重要客戶之一，這很合理。」

其實去年《紐約郵報》記者貝爾曼就曾爆料，里昂羅斯很想招募戴文布克加入尼克，隨後卻不了了之，如今布克又被傳出想去尼克，主因還是他在本季表現相當搶眼，平均每場可拿24.9分、4.4助攻與3.6籃板，更順利入選今年全明星賽。

只是戴文布克在2018年7月，跟太陽簽下5年1.58億美元的續約條件，他的合約要到2024年夏天才會走完，想要跳槽尼克並非那麼容易的事情，除了布克必須自己主動提出交易申請，太陽也要願意釋出這名多年培養的後場好手才行。

(中時 )