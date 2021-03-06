一名30多歲的張姓男子，在網路遊戲中認識一名案發當時年僅13歲的國一少女，兩人不但發生多次性關係，張男還以手機拍下兩人性愛影片與少女自慰等私密影片。而某次張男直闖少女住處房間，結果好死不死遇到與少女同住的阿嬤進房找人，張男情急之下躲到床下，但卻忘了收走放床頭的手機，結果被阿嬤整支拿走，看到孫女與張男的私密對話及不雅影片，氣得提告。

據《蘋果新聞網》報導，有妨害性自主前科的30多歲張姓男子，去年2月在網路遊戲中認識當時13歲，才就讀國中一年級的少女。兩人陸續發生過多次性關係，張男還拍攝少女全裸的猥褻影片與兩人的性愛片。

後來去年5月，張男又到少女家中，剛好與少女同住的阿嬤，跑到房間要找孫女。張男情急之下躲到床底下，雖然沒被發現，但他放在床頭櫃的手機忘了拿，當場被少女阿嬤發現並扣留。阿嬤一檢視手機，當場張男與孫女的親密對話及兩人性愛影片，氣炸報警處理。

張男對犯行坦承不諱，合議庭法官認為，張男曾在2008年犯下妨害性自主案件，獲判1年10個月徒刑，在透過網路認識少女後，明知她未成年，思慮未臻成熟，欠缺判斷能力，竟未滿足一己私慾，與少女交往、發生性關係。而張男於審理期間，與少女與少女家人調解成立，願意賠償。合議庭審結，張男所犯對未滿14歲之女子為性交罪部分，判3年徒刑；而拍攝少女為性交、猥褻行為之電子訊號罪，則判1年半徒刑，應執行有期徒刑3年6個月，另扣案手機沒收。

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(中時新聞網)