加工處中港分處「後疫情時代產業及全球經貿趨勢講座」，王健全副院長談後疫情經貿情勢。(加工處中港分處提供)

經濟部加工出口區管理處中港分處，為協助區內廠商了解今年後疫情時代全球經貿走勢及可能面臨的挑戰，特別與外貿協會臺中辦事處共同合作，於5日下午在中港分處3樓訓練教室辦理「後疫情時代產業及全球經貿趨勢講座」，由副分處長紀世宗主持；共吸引中港園區區內事業、鄰近廠商及各縣市遠道來的廠商踴躍報名參加，計50位代表與會。

新冠肺炎疫情促使遠距辦公、影音串流、線上學習、外送服務等「宅商機」興起，再加上跨境電子商務比例大幅增加，未來數位貿易將是企業推廣產品與對外交流的重要型態，為協助區內廠商累積競爭實力，在後疫情時代取得先機，特別聘請中華經濟研究院王健全副院長擔任講師。

會中引導廠商了解全球及臺灣未來景氣展望、美中科技戰後的發展，並剖析新冠肺炎及區域全面經濟夥伴協定（RCEP）的影響與因應，同時介紹蔡總統的3大經濟戰略及背後機遇、美中臺三邊關係，演講內容豐富精采，廠商皆表示受益良多。

聯合國1月25日發表的「全球經濟展望」報告指出，這場百年一遇的公衛危機，已導致去（109）年全球國內生產毛額（GDP）萎縮4.3％，比2009年金融風暴期間的衰減1.7％更嚴重，創全球經濟大蕭條來最低。另聯合國預測，全球經濟仍身處危境，但今（110）年經濟有望溫和成長4.7％，從新冠肺炎疫情造成的衝擊中緩步復甦。

紀世宗強調，中港園區廠商主要為面板光電關聯產業，因受惠於宅經濟、新興科技應用與遠距商機需求，使得中港園區去（109）年營業額呈現逆勢成長，相信此次講座能更加有效的協助區內事業掌握後疫情時代之產業及全球經貿趨勢，以取得致勝關鍵與競爭優勢，並持續提升營業額。

(中時 )