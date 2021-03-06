上午鋒面接近，氣象局示警苗栗以北地區嚴防雨彈、雷擊。此為10時20分發布最新雷達合成回波圖。（圖擷自氣象局）

鄭明典指出，春雷偏北在海上，但是組織性對流特徵出現了。（圖擷自鄭明典臉書）

（11：02 更新內文）今(6日)上午鋒面接近，台灣海峽北部有對流雲系逐漸移入，氣象局表示，苗栗以北沿海地區，應注意瞬間大雨及雷擊。北台天空風雨變色，一片烏漆抹黑，淡水民眾早上7點就聽到打雷聲了，更有網友驚嚇狂風大雨來襲，根本像颱風。天氣達人吳聖宇指出，台北觀測到8級陣風，這是因為低溫氣流灌入，導致溫度驟降且氣壓驟升，才會出現強陣風。

氣象達人彭啟明在臉書上表示，北部大雨比預期還早發展起來，對流也旺盛，閃電則非全面性，只有局部發展。他說，雷聲都在海峽北部較多，北部下雨顯著。

天氣職人吳聖宇指出，觀察鋒面前的颮線(squall line)雖然不是很標準，但是看起來是帶狀的回波系統，通過前後伴隨強陣風，台北測站有觀測到8級陣風，吳聖宇解釋，在今上午08:30到08:50之間，溫度陡降3.1度(由20.8度降到17.7度)，氣壓也在08:20到08:50之間，陡升2.6百帕(由1017.3升至1019.9)，顯示有低溫的氣流灌入，導致溫度驟降且氣壓驟升，因此才會出現強陣風。

吳聖宇預估，上午期間降雨系統大致還在海上，北部、東北部有局部短暫陣雨，但是還不明顯，下午開始降雨有增多趨勢，降雨範圍也擴展到中部地區，晚間鋒面通過，因此今晚到明天上午這段期間降雨較為明顯，中部、北部、東半部都有短暫陣雨，並有局部雷雨或短時較大雨勢出現機會，南部也會有局部短暫陣雨。

氣象局長鄭明典今稍早發文表示，雖然春雷還偏北在海上，但是組織性對流特徵出現了，有機會聽到春雷作響！氣象粉專「台灣颱風論壇」也說，「台北到新竹」有一波大雨伴隨閃電打雷、伴隨強陣風，當地民眾要注意。

(中時新聞網)