台61線，西濱快速道路南下147公里處今（6）日發生砂石車自撞翻覆，全線道目前封閉中。（圖／民眾提供）

台61線，西濱快速道路南下147公里處今（6）日發生砂石車自撞翻覆，全線道目前封閉中。（圖／民眾提供）

台61線西濱快速道路南下147公里處、大安路段，今（6）日上午10時許一輛滿載砂石的大貨車自撞翻覆，黑色砂石全傾瀉在車道上，初步了解為貨車爆胎至翻覆，詳情仍待進一步釐清。

公路總局二區養護工程處指出，12時許時，已將事故車輛吊離現場，內測可開放通行，外側仍在清理砂石中，預計下午2時排除放行。

(中時新聞網)