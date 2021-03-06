西濱南下大安段砂石車大翻車 黑砂散滿地全線道封閉中 10:292021/03/06 中時新聞網 蘇育宣 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 台61線，西濱快速道路南下147公里處今（6）日發生砂石車自撞翻覆，全線道目前封閉中。（圖／民眾提供） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 台61線，西濱快速道路南下147公里處今（6）日發生砂石車自撞翻覆，全線道目前封閉中。（圖／民眾提供） 台61線，西濱快速道路南下147公里處今（6）日發生砂石車自撞翻覆，全線道目前封閉中。（圖／民眾提供） 台61線西濱快速道路南下147公里處、大安路段，今（6）日上午10時許一輛滿載砂石的大貨車自撞翻覆，黑色砂石全傾瀉在車道上，初步了解為貨車爆胎至翻覆，詳情仍待進一步釐清。 公路總局二區養護工程處指出，12時許時，已將事故車輛吊離現場，內測可開放通行，外側仍在清理砂石中，預計下午2時排除放行。 中博拆橋近尾聲 站西路6線雙向準時開通 台61線大貨車翻覆橫躺雙線道 中部南下全線受阻 (中時新聞網) #西濱 #台61 #砂石車 #自撞 #大安 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 台中兩車對撞 轎車高速鏟翻小貨車 1駕駛命危 09:302021/03/06 社會 粗心貨車駕駛貪圖落日美景開入沙灘受困 林口警偕同遊客急救援 12:272021/03/05 社會 國1台南安定路段火燒車 黑煙衝天燒光車架 南科車流塞爆 16:172021/03/05 社會 新豐一女子墜火車鐵軌 已無呼吸心跳、身分待查 10:262021/03/05 社會 高雄車站前新動線 NG待轉區變罰單製造機 市府趕工修改 22:232021/03/05 生活 礁溪車禍波及7車 騎士三貼噴飛騎樓3人送醫 09:512021/03/06 社會 太原車站旁電桿地下化 800公尺20支電桿全拆 14:252021/03/05 寶島 決戰純網銀 未來金融聚焦數位服務 08:302021/03/06 財經 台北最佳女主角登場 大安森林公園杜鵑本周末滿開 10:362021/03/05 生活 中捷藍線規畫報告 送交部審議 04:102021/03/05 地方新聞 科技股淪陷 壽險、行庫進場撿便宜 04:102021/03/06 財經要聞 社會熱門新聞 陸媳婦一天洗5次澡 婆婆破門見震驚一幕怒罵兒：畜生 - 社會 嘉義麵線攤老闆娘彎腰舀麵 麵線饕客暴動了：好大 - 社會 父子鬩牆 阿公認孫不孝收回贈與土地 - 社會 西濱南下大安段砂石車大翻車 黑砂散滿地全線道封閉中 - 社會 台南廢墟直播探險 真遇上「全屍白骨」觀眾嚇瘋喊：一路好走 - 社會 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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