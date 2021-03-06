儘管林書豪6日先發打出31分鐘，投15中8，含三分球投6中2，2罰1中，貢獻20分、4助攻與4籃板，卻沒辦法阻擋聖克魯斯勇士最後以94比110不敵里奧格蘭特德山谷毒蛇，無奈中止9連勝，7日最後1場例行賽將遭遇奧克拉荷馬藍色。

勇士開賽狀況還不錯，在林書豪單節進帳4分、1助攻與1籃板帶領，一度領先毒蛇8分，但在次節一開始，毒蛇還以8比2開局，甚至取得超前，比賽也陷入互有領先僵局，豪哥在上半場還剩7分45秒再次回到場上，更馬上跳投取分。

不過接下來林書豪沒有得分進帳，打完上半場，雙方打成51平，豪哥貢獻6分、1助攻與1籃板；儘管豪哥第3節總算投進全場第1顆三分球，勇士卻被毒蛇打出13比0猛攻，轉眼處於58比72大幅落後，就連豪哥也擋不住這波頹勢。

幸好林書豪挺身而出，先是罰進兩分，接著投進三分外線，帶領勇士打出8比0回擊，打完前3節，勇士追成75比76；可惜末節毒蛇也打出8比0，儘管勇士連忙換上豪哥止血，儘管他連拿4分，卻沒辦法阻擋勇士落後到18分之多。

畢竟勇士剛把普爾、曼尼恩兩名得分好手叫回金州勇士幫忙，外線火力明顯不如先前凶猛，除了豪哥20分、4助攻與4籃板，陶潘也拿20分、5籃板及3助攻，伊凡斯15分，哈納斯14分；毒蛇以蘭姆24分最高，小凱文波特也拿21分、9助攻與9籃板。

(中時 )