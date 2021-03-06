台北市1名男子2019年在網路上認識17歲女子小芳（化名），2人交往後，他以幫對方解決經濟問題為由，為小芳拍攝裸照、性愛影片發布在網路上，公開招客賣淫，2次性交易下讓她賺取7千元，事後遭警局網路巡邏時捕獲；法官事後判定男子是「替少女紓困」，最後判處1年4月、緩刑2年，全案可上訴。

判決書指出，男子在2019年8月透過交友軟體「goodnight」認識小芳進而交往，不過小芳因為有經濟問題向他求助，他則在同年12月在網路上張貼陪睡招客訊息，以性交易2次可獲得7千元為由，吸引小芳下海賣淫；小芳同意後，他則為對方拍下許多私密裸照，甚至錄下對方為他口交的影片，公布在網路上，藉此吸引網友買春。

而該照片與影片遭台北市警察局婦幼隊執行網路巡邏時查獲；該男子在法庭上坦承行為，但解釋是為了幫忙解決小芳的經濟問題，且小芳也同意此舉，而法院事後調查他與小芳、2名援交客的對話內容，確實符合他說的事實。

法院表示，該男子明知小芳未成年，卻協助從事性交易行為，還拍攝猥褻畫面來滿足私慾，影響少女人格發展；法官考量他犯案動機為「替少女紓困」，且坦承犯行並無前科，每月又要支付贍養費，因此依協助少年為有對價之性交行為罪、拍攝少年為性交行為之電子訊號罪判處1年4月，緩刑2年，全案可上訴。

(中時新聞網)