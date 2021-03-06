基進黨立委陳柏惟罷免案第一階段審核昨（5）日通過門檻，而「刪Q總部」也已發出「強力召募令」，稱前段時間曾發出志工召募消息，也有徵得部分民眾報名支援，但截至目前人力仍十分短缺，強調這項召募令不限經驗、年齡與區域且絕非詐騙，呼籲各界支持者踴躍加入志工團行列。

罷惟連署雖闖過第一關，但在這之前卻已出現人力缺，恐危及後續「爆發力」。「刪Q總部」日前在臉書發文表示，曾發出志工召募消息，有幸徵得部分民眾報名支援，但至今人力還是十分短缺，需要更多的好朋友一起加入。如果身邊有時間、狀況允許的親朋好友，請順手在貼文下方標記他們；如果是本身就能擔任志工者，也請不要吝嗇直接填寫表單。

「刪Q總部」指出，目前主要需要3種類型的志工：連署站定期輪班志工（協助連署站日常庶務行政工作）、罷免行動宣傳志工（上街發放文宣、宣揚罷免理念）、連署書代收志工（協助收發罷免連署書）。這些志工都不限經驗、年齡與區域，最重要的是他們「保證非詐騙」，並特別在附圖中強調「放心！不是詐騙！」呼籲所有相同理念者，都能放下心防一起投入罷免推動工作。

此召集令一出，網友迴響熱烈，紛紛留言：「期待一些退休的民眾，可以多多報名義工」、「請台中人多多支援志工行列」、「這草包只要在位一天，就是對台灣選民的侮辱，台中人加油請用力罷掉他」、「拉下來！打架很厲害嗎？叫他去打架就好了啦」、「我迫不及待要投罷免票了」。

(中時新聞網)