日本61歲男星吉田鋼太郎，在日劇《大叔的愛》扮演男同志一角爆紅，2016年四度結婚的他，迎娶小23歲的圈外女友，昨（4日）公開宣布喜訊，表示第四任妻子為他生下一名女兒，與眾人分享再度升格當父親的喜悅。

根據日媒《livedoor》報導，田鋼太郎2016年迎娶小他23歲的圈外女友，這也是他的第四段婚姻，據悉，兩人僅交往4個月就決定結婚，並於隔年補辦婚禮，而妻子身份竟是東京銀座酒吧的媽媽桑，昨（4日）透過經紀公司發表聲明，宣布39歲愛妻於東京某醫院生下女兒，體重3314公克，母女均安，也是繼與第二任妻子育有的兒子後，第二度再次升格當爸。

對於前世情人報到，田鋼太郎開心表示：「母親和孩子都很健康，我為新生命的誕生感到非常快樂，同時也感受到極大責任，從今以後請多多指教」，言語中透露著對女兒的滿滿期待，當爸消息曝光後，讓多數網友佩服他老當益壯，但也不免擔憂必須要有極大體力，才能將小孩撫養長大，畢竟等到小孩20歲時，他已經是82歲的老翁了，但是仍舊給予他滿滿祝福。

吉田鋼太郎出道30多年，2016年演出日本BL劇《大叔之愛》，在劇中飾演癡愛部下的部長一角，不僅深受觀眾喜愛，也讓他的演藝事業攀向高峰，今年4月將演出朝日電視台的日劇《櫻之塔》，與玉木宏、廣末涼子等實力派演員同台飆戲，演藝之路備受外界看好。

(中時新聞網)