氣象專家吳德榮今天在「三立準氣象• 老大洩天機」專欄指出，最新歐洲中期預報中心模式模擬顯示，今上午在鋒面前暖區，各地雲量略多，中部以北偶有飄零星小雨的機率，西半部及金馬易起霧。今下午至明晨、鋒面雲系影響，中部以北、東半部轉有局部陣雨、伴隨零星的閃電，並有較大雨勢；南部因受到中央山脈屏障，降雨機率較低。鋒後冷空氣不強，氣溫僅略降，北台稍轉涼；明日白天起至8日，鋒面通過後、降雨範圍逐漸縮小，北部、東半部及中部山區有局部短暫雨；北台涼，中南部白天舒適微熱、早晚涼。

吳德榮說，最新模式模擬顯示，9日、10日另一波東北季風增強，但水氣逐漸減少，但9日北部、東半部仍有局部短暫雨的機率，中南部多雲時晴；10日西半部多雲時晴、東半部偶有局部短暫雨的機率；清晨氣溫偏低；11日東北季風減弱，各地好轉為多雲時晴、氣溫升；12日東北季風略增強，氣溫稍降，迎風面降雨機率提高。

(中時 )