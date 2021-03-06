51歲花系列小生林煒和香港女星龔慈恩1999年結婚，生下一兒一女，2019年男方被拍和女CEO互動親密，龔慈恩才承認兩人已離婚，兩人所生女兒林愷鈴繼承父母衣缽，在香港出道發展，最近林愷鈴過生日，弟弟林卓毅的真面目罕見曝光，可見他身形高大挺拔，被港媒封為高壯版金秀賢。

林煒2019年9月被拍和女總裁球友劉灼梅當街親吻，龔慈恩則回應兩人早在辦理離婚，替前夫解套，林煒補充雙方已經分居兩年，龔慈恩公司強調：「子女也很理解及尊重他們的決定！龔姐真誠的祝福林煒生活美滿幸福。再次謝謝大家的關心！」林煒後來談到新女友讚譽有加，自嘲：「我到老了才叛逆」，兩人相處相當滋潤，每天都有粉紅泡泡。

龔慈恩跟兒女合影。（圖／翻攝自 IG）

龔慈恩兒子、女兒都有高顏值。（圖／翻攝自 IG）

而林煒和龔慈恩育有一位21歲女兒林愷鈴，2017年到北京中央戲劇學院參加一個月的暑期課程，同年簽約成為杜琪峯旗下銀河海潤演藝有限公司的藝人，近年還跟天王劉德華合拍電影《熱血合唱團》，林愷鈴外型甜美，遺傳了母親一雙靈巧大眼，星路前途看漲。

龔慈恩過去曬兒子帥照。（圖／翻攝自龔慈恩MimiKung微博）

至於林煒和龔慈恩所育的18歲兒子林卓毅相對比較低調，龔慈恩先前也很少曬兒子照片，最近女兒過生日，她才分享跟兒子、女兒三人合影，可見林卓毅遺傳了父親的高挑身材，氣質和韓國男神金秀賢相似，照片中比173公分的林愷鈴高上許多，目測至少有180公分，傳聞他愛運動又有才華，曾加入學校橄欖球隊、專長是拉小提琴，能文能武十分優秀。

(中時新聞網)