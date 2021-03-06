警方破獲以黎姓嫌犯為首的暴力討債集團，將11人移送法辦。（柯宗緯翻攝）

警方現場查扣被害人簽立本票22張、債務授權委託書2張、空白本票3本、摺疊刀1把、伸縮甩棍1支、點鈔機1台、手機8支等不法證物。（柯宗緯翻攝）

高雄28歲黎姓男子為天道盟太陽會高雄分會副會長，也是直播主連千毅昔日黨羽，以他為首的暴力討債集團，受委託向葉姓被害人討債，多次登門到葉男住家，瘋狂按門鈴騷擾，或是大聲叫囂他的名字，嚇得被害人不敢出門。鳳山警方獲報，5日循線逮捕黎嫌等11人，依《組織犯罪條例》、妨害自由、恐嚇等罪嫌移送法辦。

警方調查，該案起因為，葉姓被害人向林姓友人借350萬周轉，葉男跑去投資失利後，竟對債主避不見面，不願償還債務，林男心有不甘，請友人牽線，找上有黑道背景的黎嫌討債，以「討多少回來就分3成」代價教唆暴力討債。

黎嫌從去年12月27日起，前後到被害人鳳山住處3、4次恐嚇，不管對方有沒有在家，不斷按門鈴騷擾，要求他出面還錢，或是在住家附近大聲吆喝、大喊被害人姓名，讓左鄰右舍知道，讓被害人顏面掃地，心生畏懼達到逼討債款效果，但被害人就是無力償還。

葉姓被害人不堪其擾，嚇得不敢步出家門，最後老婆忍無可忍，今年1月初向警方報案，但由於被害人僅稱知道為何被暴力討債，不了解暴力討債份子身分，警方組成專案小組，連月來積極查辦，並報請高雄地檢署檢察官指揮偵辦。

昨天上午8時，分別前往鳳山、前鎮、三民等地區，同步執行搜索並拘捕主嫌黎姓主嫌及集團成員陳男等10人。在現場查扣被害人簽立本票22張、債務授權委託書2張、空白本票3本、摺疊刀1把、伸縮甩棍1支、點鈔機1台、手機8支等不法證物，全案經訊問後，將黎嫌等11人依法移送雄檢偵辦。

(中時 )