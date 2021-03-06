自由球員戴森(Sam Dyson)今年尚未找到新東家，就慘遭大聯盟禁賽整個2021年球季！聯盟老總曼佛雷德(Rob Manfred)本周末發布聲明，「我的辦公室結束了針對戴森犯下的家暴案調查，審視所有證據之後，我宣布戴森先生違反了我們的條款並獲得合適的處分。」這是聯盟自2015年創設家暴防治條款以來，力道最大的一次懲處。

戴森是牛棚投手，效力過5支球隊，他2019年11月遭到前女友指控家暴。前女友在IG上說：「我崩潰了，我的身心消磨殆盡，我承受了太多不該隱忍的事情，現在這個身體感覺不像我的了。不論對錯，我習慣以道歉做為每個對話的結尾，盲目接受我所愛的人。但這一切即將結束，我要開始愛我自己了。」

前女友貼出的長文沒有提到戴森，但大聯盟主動展開調查，她承認自己是個軟弱的人，從不敢挺身捍衛自己。她接著貼圖談論此事，其中一張照片是她的寵物黑貓站在紙板做的盒子上，另一張則是「紙板屋」被摧毀的照片，以寵物貓為第一人稱紓發自己的悲傷，「我被自己所愛的、寄託一生的人背叛了。」直到2020年10月她才出示身上的瘀傷向佛州警方報案求助。

大聯盟查清之後給予空前重懲，超越前教士投手托瑞斯(Jose Torres)被判處的100場禁賽紀錄。戴森2019年季外遭聯盟調查之後一直是自由球員，禁賽結束後他將滿33歲，生涯自責分率3.40。

(中時新聞網)