國產疫苗高端去年底獲准進入第2期臨床試驗，1月收案至今，65歲以上高齡受試者的部分仍卡關。對於此事是否會影響年中的緊急使用授權（EUA），中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中表示，若一般年齡的試驗進度順利，EUA可以選擇不同年齡層先上路。

高端疫苗計畫在3個月內完成3700人的收案，臨床團隊原定65歲以上族群要收案810人，但因年長者收案不易，將目標調降至740人，但至今僅完成200多人收案，進度不如預期。

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中曾表示，國產疫苗若順利，6月底可通過緊急授權，7月多有望開打。對於此次高端疫苗進度卡關，會不會影響緊急授權的時程，陳時中說，若一般年齡的試驗順利，EUA可以選擇不同年齡層先上路。

陳時中解釋，緊急授權不會說要全部年齡層都完成，只是希望全部都完成再開始，是可以選擇的，只要科學數據完整的都可以先上路。他舉例，每個疫苗都有設定年齡，由於18歲以下是敏感族群，大部分疫苗的臨床試驗也都比較晚，流感疫苗一開始也會有年齡限制，等到數據完整，不同年齡層就會開放。對於高端疫苗，他當然希望一般年齡、高齡能同時上路，這樣對高齡者的保護也比較好。

近期日本累計4萬多人打疫苗，但有1名醫療工作者在接種BNT疫苗後出現嚴重過敏反應，成為該國嚴重過敏者首例。對此陳時中提醒民眾，嚴重過敏和過敏體質有關，有些人吃東西也會過敏，建議民眾接種疫苗前可以和醫師諮詢，包括自己曾對哪些食物、藥物過敏，都應和醫師說明，請醫師給予建議。

(中時 )