Booker will miss the All-Star Game due to a left knee sprain. He was named as a replacement for Lakers‘ Anthony Davis. https://t.co/S7zuocbogR — Shams Charania (@ShamsCharania) March 6, 2021

先前才宣告取代湖人「一眉哥」安東尼戴維斯在今年全明星賽位置的太陽後衛戴文布克，6日遭《The Athletic》權威記者查拉尼亞爆料，戴文布克將因左膝扭傷退出全明星賽，他的全明星賽位置將由爵士後衛康利取代，簡直是一換再換！

這將是康利生涯首次入選全明星賽，目前他正在等待醫療協議結果確認能否出賽，他也將會參加今年三分球大賽，成為8日全明星賽當天最忙碌的球星之一，但他似乎不太相信這是事實，隨即發布推文表示，「哈哈，剛才發生了什麼？」

2007年第4順位被灰熊選進NBA的康利，生涯前12個球季都在灰熊效力，直到2019年6月才被灰熊交易到爵士，本季場均16.1分、5.7籃板及3.5籃板，如此暫居本季聯盟龍頭的爵士，將有米契爾、戈貝爾與康利3人入選今年全明星賽。

根據《ESPN》統計，康利成為NBA史上首位在生涯第14個或以上球季，才第1次入選全明星賽的球員，也讓即將跟他在杜蘭特隊當隊友的米契爾不禁虧他，「我看到你了！康利。」只是康利真的比起其他落選西區球星更具資格替補嗎？

(中時 )