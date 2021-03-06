天氣逐漸炎熱，很快又到了穿比基尼的季節，上圍不豐滿或有胸型困擾的女性，總是希望自己能擁有凹凸有致的曼妙身材，但是過了青春期後，胸部要再發育是很困難的，每個女生的胸部形狀和大小決定於遺傳因素跟飲食，不少人發現喝再多青木瓜都沒有用的時候，就會選擇前往醫美診所尋求協助。

邱浚彥表示，愛美女性應多諮詢醫師的意見再做調整。(戴志揚翻攝)

近幾年隆乳越來越熱門，早就不再是個讓人避諱的話題，畢竟胸部不是只有大跟小，更重要的是胸型好不好看，像是上胸沒肉、下垂外擴或是大小胸，還有很多年輕媽媽產後哺乳後胸部直接走山變形等等情況，都可以藉由隆乳技術來找回自信。早期使用的假體多是光滑面，跟人體組織不能結合，所以容易產生莢膜，而形成攣縮的現象，也就是俗稱的「石頭奶」。近年隆乳多採用粗糙面的假體，不用按摩也比較不會變得硬梆梆。

法喬醫美診所總院長邱浚彥表示，目前最夯的就是液態矽膠「魔滴隆乳」，這是能根據地心引力變化的假體，植入物直立時有水滴狀的效果，躺下又能隨地心引力自然撐開，恢復到圓盤狀，比較均勻，可以創造如同真實胸部般的柔軟和彈性，許多術後的患者都覺得，相當接近真實的乳房觸感與自然外觀。且魔滴的「奈米級」的絨毛面，可以與組織更緊密的貼合，可減少莢膜攣縮的狀況。

隆乳大多數會選擇從腋下做內視鏡隆乳才不會留下明顯傷痕，植入假體不會接觸到乳腺，所以術後也能正常哺乳，胸部比較小或擔心隆乳後會有邊緣感的女性，手術植入假體建議部分放在肌肉層，部分放在筋膜層下方，因為有了一層肌肉覆蓋，邊緣感會較不明顯。若是本身胸部組織比較足夠的，就會放在筋膜層下方，假體活動性會比較好，動的時候晃動感會顯得比較自然。產後乳房萎縮則是與上緣飽滿度不足而造成輕度下垂的問題，建議可採用果凍矽膠隆乳來改善，或是也可以利用自體脂肪補在乳房周圍，讓胸部觸感更真實。

邱浚彥提醒，隆乳後一個月內需要回診確保假體擺在正位，穿著隆乳定位衣，屆期一週就能拆線。隆乳並非越大越好，建議多與醫師溝通自己的需求。

(中時新聞網)