政院近日頻表示，興建中油第三天然接氣站計畫面積，已比馬政府時代大幅縮小，避開藻礁區，若三接不興建，恐面臨缺電危機，此說法引發國民黨立委鄭麗文的不滿，指出蔡政府2019年才稱台灣不缺電，經濟部更稱台灣到2030都不缺電，為什麼才過兩年，當初的保證如流水，民進黨說法大轉彎呢？蔡政府不敢承認，真正缺電的原因是「政績跳票」。

鄭麗文昨（5日）在臉書發文表示，2019年，蔡英文總統說「台灣不會缺電」；2019年，經濟部次長曾文生說「到2030都不缺電」；2021年，經濟部長王美花、行政院發言人說「三接中止，北部有用電缺口」。為什麼才過兩年，當初的保證如流水，民進黨說法大轉彎呢？蔡政府現在恐嚇全民，如果保護藻礁，就有缺電危機；如果不蓋三接，只能二選一，中部人繼續用肺發電。

鄭麗文指出，蔡政府不敢誠實說出口，真正缺電的原因是「政績跳票」。2016年蔡總統上任，訂出2025年綠能發電占比兩成的目標，太陽能光電20GW、離岸風力5.7GW以上；2021年根據經濟部能源局統計，太陽能光電只有5.8GW、離岸風力只有0.12GW。因為蔡英文承諾的政策是芭樂票，所以台灣才有缺電危機，並不是只有三接的問題；更何況蔡政府還企圖挑起環團、桃園和台中的紛爭，逼迫全民二選一，完全沒有提出任何備案。

鄭麗文認為，蔡政府應該告訴全民：1.如果缺電，政府的備案是什麼？只能摧毀環境和生態，發綠電嗎？2.綠能發電2025年的目標，能不能達成？不能達成的原因是什麼？3.天然氣原料高度依賴進口，安全存量是否足夠？4.就算三接不管民意和生態硬闖關通過，萬一天然氣無法進口，政府是不是又要加大台中火力發電，逼迫中部人用肺發全台的電？蔡政府請說清楚講明白，電力政策和備案是什麼？電力吃緊，產業真的經不起跳電危機！

(中時新聞網)