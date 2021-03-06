台61線大貨車翻覆橫躺雙線道 中部南下全線受阻 11:362021/03/06 中時 王文吉 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 大貨車疑爆胎自撞護欄翻覆，橫躺西濱台中大安段，阻斷南下全線交通。（民眾提供／王文吉台中傳真） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 大貨車翻覆西濱台中大安段，車上載運砂石傾瀉一地。（民眾提供／王文吉台中傳真） 台61線西濱快速道路台中大安路段6日上午10時許發生翻車事故，1輛滿載砂石的大貨車行經南下147公里疑爆胎失控，自撞護欄後翻覆，整輛車橫倒，黑色砂石傾瀉在車道上，目前全線封閉，幸駕駛未受傷，因事故現場尚未排除，警方呼籲用路人改走清水匝道。 西濱南下大安段砂石車大翻車 黑砂散滿地全線道封閉中 台中兩車對撞 轎車高速鏟翻小貨車 1駕駛命危 (中時 ) #砂石 #翻覆 #大貨車 #南下 #台61線 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 勁敵驚爆殺手級車款 特斯拉遭空頭大暴殺 11:472021/03/06 財經 服務業景氣循環將大翻轉 04:102021/03/06 財經要聞 經長喊藻礁公投若過 增500萬噸燃煤發電！盧秀燕轟王美花失德失格 威脅中部人 04:102021/03/06 焦點要聞 深耕海線 國苑之美搶攻年輕客 04:102021/03/06 財經焦點 別被排隊炒房騙了 揭預售屋契約5大陷阱 09:002021/03/06 財經 桃園世界客博會砸15億 挨批大灑幣 04:102021/03/06 地方新聞 熱門股－云辰 獲利大增股價衝高 04:102021/03/06 證券．權證 陸又一網路巨頭遭殃 滴滴遭約談嚴防店大欺客 11:312021/03/06 財經 來思達二代操刀 DIVANY沙發大賣 04:102021/03/06 財經要聞 午後變天！越晚雨愈大 明氣溫大降6度 07:342021/03/06 生活 立委綠袍加身 環保大將已忘初衷 04:102021/03/06 焦點要聞 社會熱門新聞 陸媳婦一天洗5次澡 婆婆破門見震驚一幕怒罵兒：畜生 - 社會 嘉義麵線攤老闆娘彎腰舀麵 麵線饕客暴動了：好大 - 社會 父子鬩牆 阿公認孫不孝收回贈與土地 - 社會 西濱南下大安段砂石車大翻車 黑砂散滿地全線道封閉中 - 社會 台南廢墟直播探險 真遇上「全屍白骨」觀眾嚇瘋喊：一路好走 - 社會 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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