大貨車翻覆西濱台中大安段，車上載運砂石傾瀉一地。（民眾提供／王文吉台中傳真）
大貨車翻覆西濱台中大安段，車上載運砂石傾瀉一地。（民眾提供／王文吉台中傳真）

台61線西濱快速道路台中大安路段6日上午10時許發生翻車事故，1輛滿載砂石的大貨車行經南下147公里疑爆胎失控，自撞護欄後翻覆，整輛車橫倒，黑色砂石傾瀉在車道上，目前全線封閉，幸駕駛未受傷，因事故現場尚未排除，警方呼籲用路人改走清水匝道。

西濱南下大安段砂石車大翻車 黑砂散滿地全線道封閉中
台中兩車對撞 轎車高速鏟翻小貨車 1駕駛命危

(中時 )

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