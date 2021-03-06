捕魚撈到未爆彈！ 軍方確認是火箭殘體帶回處置（影／海巡署提供）

海巡署大溪安檢所5日執行安檢時，於一艘大溪籍漁船上發現一枚未爆彈。（圖／海巡署提供）

海巡署大溪安檢所5日執行安檢時，於一艘大溪籍漁船上發現一枚未爆彈。（圖／海巡署提供）

海巡署北部第一岸巡隊大溪安檢所昨（5）日14時執行安檢時，於一艘大溪籍的「南O興號」漁船上發現一枚未爆彈，經查為2.75吋的火箭彈殘體，而彈體嚴重生鏽，引信毀損，暫無安危疑慮，現已通報相關單位，由軍方帶回處置。

海巡署北部第一岸巡隊指出，5日14時25分，大溪安檢所同仁於安檢時發現，大溪籍「南O興號」漁船上載有一枚未爆彈，詢問船長表示，於大福前方海域作業時撈獲一枚疑似未爆彈，故立即返航帶回。

海巡人員隨即拉設封鎖線，設立警戒區域管制人、車進出，並通報蘇澳未爆彈處理小組、宜蘭縣政府消防局第一大隊大里分隊、宜蘭縣政府警察局礁溪分局大溪派出所及憲兵指揮部宜蘭憲兵隊到場協處，經未爆彈小組人員初步檢視，該彈種類為2.75吋火箭彈殘體，彈體重鏽引信損毀，暫無危安疑慮，後續由未爆彈小組人員將未爆彈殘體帶回處理。

第一岸巡隊呼籲：若於海上或岸際發現疑似未爆彈，請勿隨意撿拾或碰觸彈體及破片，以免發生意外造成傷亡，民眾可立即撥打海巡服務專線「118」，海巡署將立即派員處置。

(中時新聞網)