為了解主要食物與膳食纖維的攝取，對於中風的影響，英國牛津大學針對歐洲9個國家、逾40萬名參與者，展開逾10年的追蹤研究。結果發現，每天吃乳製品(如全脂牛奶、優酪乳或乳酪)的參與者，可降低缺血性中風的風險；每天吃200克蔬菜與水果的參與者，可降低缺血性中風的風險達13%；此外，每天吃過多雞蛋的參與者，則容易出現出血性中風。

這份研究已刊載於2020年7月份的《歐洲心臟期刊》。論文指出，2013年，中風為全球第2大常見死亡原因，與第3大致殘原因。雖然過去20年來，全球中風發病率與死亡率都有所下降；但缺血性與出血性中風的死亡人數與罹病率，卻持續成長。如何預防中風，已成為健康防治的重點關鍵。

現有研究已證實，飲食習慣與中風風險息息相關；不過，文獻探討卻集中在中風的整體性研究，而非針對缺血性與出血性中風的個別風險進行分析；特別是，對於飲食與出血性中風的關聯性，現有研究相對有限，且多集中在紅肉、加工肉類的影響。至於乳製品、雞蛋等主要食物對出血性與缺血性中風的影響，相對地不足。

為了解歐洲主要食物與膳食纖維，和缺血性與出血性中風風險的關聯性，牛津團隊針對來自9個歐洲國家的418,329名男女，展開平均12.7年的追蹤研究。所有參與者須填寫過去1年攝入飲食量問卷，並透過24小時善時召回進行校正。透過Cox迴歸模型，牛津團隊分析食用紅肉、加工肉類、禽類、魚類、乳製品、雞蛋、穀物、蔬菜、水果、豆類與堅果等，與出血性、缺血性中風的風險比。

結果發現，每天攝取200克牛奶(約195ml)的參與者，因血塊引起的缺血性中風風險降低約5%。每天攝取100克優格的參與者，缺血性中風的風險則降低9%。每天攝取30克的起司，也能降低缺血性中風的風險。

此外，每天攝取蔬菜與水果達200克的參與者，缺血性中風的風險降低13%。至於每天吃20克雞蛋的人(約3顆雞蛋)，出血性中風的風險則增加25%。

牛津團隊總結，缺血性中風的風險比，與蔬果、膳食纖維與乳製品的攝取呈現負相關；出血性中風的風險，則與雞蛋攝取量正相關。不過，也不能因此過度攝取乳製品。畢竟，過去研究也曾指出其中的高飽和脂肪量，恐對心臟造成負擔。

甚至，蘇格蘭格拉斯哥大學新陳代謝醫學教授沙塔(Naveed Sattar)認為，乳製品能降低中風風險還需要更多研究結果的支持，民眾不宜過度攝取乳製品。

(中時新聞網)