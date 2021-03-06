新冠肺炎全球大流行，影響了國際體育賽事，不過台灣防疫有成，能夠讓不少項目比賽進行，為了讓回到寶島的車手有更多機會，以及培養新血，Bryton群利科技王聖慜在去年10月決定籌組一支新的自由車車隊Team Bryton Icefield，網羅盧紹軒、吳之皓、蕭世鑫和蘇宇銘4位各有所長的好手，今天的扶輪盃陽明山KOM是車隊首場賽事。

在加入Team Bryton Icefield之前，盧紹軒主要在中國大陸參賽，不過去年上半年起新冠肺炎疫情重挫全球，為了防疫賽事銳減，選手也紛紛回到家鄉等待機會，在收到王聖慜邀請加入前，盧紹軒也曾因為時間有點倉促，考量是否要加入，不過車隊提供完善的經營計畫，加上薪資保障收入，讓他決定加入。

盧紹軒並說，很幸運遇到Team Bryton Icefield成立，讓他可以延續選手生涯，也可以透過以賽代訓的方式提升實力，並提供選手更多發展空間，對於未來發展相當看好，今年車隊已經排好12場賽事參賽行程，除了今天的扶輪盃陽明山KOM，還有輪動台灣聯賽、環花東自行車賽、96聯賽等，每一場都將冠軍視為最大目標、全力以赴。

王聖慜補充，這幾年也擔任過國家隊領隊，透過長期贊助體育活動，有朋友問是否想成立車隊，讓他對這個提議很心動，去年10月開始，就算有點匆忙，也是順利讓一切水到渠成，會繼續物色車手或更年輕車手，培養選手未來到國際舞台比賽，也希望有更多車隊良性競爭。

自由車車隊Team Bryton Icefield成立。（Team Bryton Icefield提供）

自由車車隊Team Bryton Icefield 4位車手團練。（Team Bryton Icefield提供）

(中時 )