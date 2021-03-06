國民黨「割萊委」行動第一階段劍指台灣基進立委陳柏惟，罷免總部2月8日已將第一階段連署書送進中選會，中選會昨並公告陳柏惟罷免案一階段連署審核過關，罷免案即將邁入二階段連署。對此，台北市議員羅智強今(6)日建議陳柏惟，若現在向台中市民道歉自己支持萊豬政策的錯誤，以及公開批評經濟部長王美花對台中人侵門踏戶的言論，可能還有機會不被罷免。

陳柏惟爭議事件懶人包

羅智強在臉書中表示，王美花曾大言不慚表示「不在藻礁上面蓋三接站，中火就要多發電，台中鄉親就要吸燃煤空污」，擺明就是威脅台中市民，「敢支持藻礁公投，吸空污就是自找的」；羅智強建議陳柏惟，現在罷免第一階段通過了，罷免的威脅越來越近，如今應該要做「正確的事」，趕緊公開狠嗆王美花跟民進黨，「藻礁永存是蔡總統當年的承諾，現在講這些五四三，民進黨你要不要臉」，這樣才會讓鄉民認為你「民意大於黨意」，就會對陳柏惟多一點好感，被罷免的機率就會小一點。

並且陳柏惟還要為他過去支持萊豬的言論向廣大的台中市民道歉，羅智強表示，陳柏惟做到這兩件事情，台中市民才會對他有多一點的好感，不然說真的，「養你這個立法委員有什麼用？被罷免也是剛好而已！」

而面對罷免第一階段通過的危機，陳柏惟昨晚回應表示，感謝各界對他的關心，他並引用台灣俗語「要做牛嘸驚沒犁通拖（台語）」做比喻，很感謝大家提供他的工作機會，一定會盡全力完成選民對他的期待，但對於「對他沒有期待人的期待」、他沒辦法完成，也不會因為這些人影響接下來的目標。

依照選罷法的規定，罷免立委第一階段需要原選舉區選舉人總數百分之一以上提議，人數達標審核通過後，第二階段連署人數應為原選舉區選舉人總數百分之十以上，如也達標並審核通過，罷免案即予以成立，並將於成立後二十日起至六十日內投票。依照陳柏惟所處的台中第二立委選區人口數，第一階段需要2,912份提議書，第二階段則需要29,113份連署書。

(中時新聞網)