Shohei Othani's first outing of #LAASpring:

1.2 IP, 3 H, 1 R, 2 BB, 5 SO pic.twitter.com/fJxmolT4XG — Los Angeles Angels (@Angels) March 5, 2021

天使隊日籍「二刀流」選手大谷翔平今日首度在熱身賽時對外實戰登板，他面對運動家先發1.2局，雖然被敲3支安打、失1分，不過抓下的5個出局數全都靠三振，最快球速來到100英里(161公里)，退場時他露出開心的笑臉。

前幾天剛以打者身分轟出一發飛到球場外的特大號全壘打，大谷今日走上投手丘，首次春訓先發只投1.2局、用41球，球速最快到161公里，首局雖然有讓對方上壘，不過用3次三振結束半局，今日的直球與指叉球都很有壓制性，不過滑球狀況不佳，被敲3支二壘打，另有2保送、失1分。

大谷翔平實戰首投讓總教練麥登（Joe Maddon）感到滿意，而且大谷在退場時不由自主露出笑臉，觀眾席上的球迷也為他歡呼，這讓麥登知道大谷準備好了，「我猜他投得很開心，我沒有在他臉上看到像去年的壓力。」

「我真的心情很好，過去幾年春訓中還會加復健菜單，但今年不是這樣了。」大谷的開心神情全寫在臉上。麥登也說他喜歡大谷今天流暢的擺臂動作，而且投球動作簡潔而一致。

(中時 )