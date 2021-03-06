根據世界肥胖聯盟估計，全球過重或肥胖會從2014年的20億人增加到2025年的27億人，已成為全球所面臨的當前問題與挑戰。以台灣為例，108年台灣國人十大死因中有八項與肥胖相關，研究亦顯示，肥胖患者相較於體重健康者，罹患糖尿病的風險超過7倍，世界衛生組織早已將肥胖視為一種慢性疾病。

為照護國人健康，國民健康署從各生命週期的營養需求，搭配社區、學校、職場等不同場域，和與教育部、農委會、勞動部等跨單位結合，共同建置相關政策規定、資源平台、支持網絡和介入方案等，例如與教育部合作推動「健康促進幼兒園」使幼兒均衡飲食比例增加及家長與教師的營養健康識能提升、健康促進學校更將「健康體位」納入生活技能教材中，提升學童健康識能。

依據WHO肥胖盛行率定義計算，我國5-19歲兒童及青少年之肥胖盛行率由2015-2018年的11.4%降低至2016-2019年11.2%，與APEC國家相比由第10名降至第11名，在APEC亞洲國家中也由第4名降至第5名。

根據國際大型調查結果顯示，近7成的肥胖症患者渴望醫師和他們討論體重，但在醫病間未討論體重的情況之中，絕大多數的醫師認為病患對體重控制沒有興趣，由此可見醫病間的認知有極大落差。台灣肥胖醫學會理事長楊宜青表示，台灣的調查也發現類似的情形，多數民眾認為管理體重是自己個人的責任，抑或是擔心被歧視或標籤化，而不想對外提出協助，其實文獻證實，若有專業醫療協助的介入，根據患者的身心狀況及根本原因找到最適合的方式，會比自己進行控制體重更有效果。

世界肥胖聯盟特別打破傳統將Obesity（肥胖）的拼法反轉變成Ytisebo，讓民眾瞭解肥胖是一種疾病，有時無法控制不單純是意志力的問題，藉此創造正面友善的社會氛圍，消弭歧視和標籤化，進而鼓勵患者願意尋求協助。 體重管理除了患者積極的調整生活習慣外，透過政府建構的支持系統和資源網絡，更可加入醫療專業人員的主動協助及社會大眾的共同支持，讓面對肥胖控制的路上，不再自己一個人難瘦。

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(中時新聞網)