副總統賴清德呼籲加強與英國的防疫、經貿合作。（洪榮志攝）

副總統賴清德參加「開台西醫、世紀傳愛」紀念園遊會，受到民眾熱烈歡迎。（洪榮志攝）

英國長老教會第一位駐台宣教師馬雅各，在台南創設了台灣首座西式醫院，開啟台灣現代醫療之路後，今年適逢他逝世100周年，台灣基督教長老教會特別舉辦「開台西醫、世紀傳愛」系列紀念活動。副總統賴清德6日上午參與在青年公園舉辦的紀念園遊會時，除感念馬雅各對台灣、台南的偉大貢獻外，還強調應該加強英國的防疫、經貿合作，一起加入跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP）。

賴清德表示，156年前，馬雅各醫師具有的現代醫學技術，想在英國發展非常容易，但他選擇當時的台灣進行宣教工作，不怕困難，不怕危險，這份精神非常令人感佩。由於他前來傳布福音時，看到當時台灣醫療落後，因此特別蓋醫院，引進當時最現代的醫療技術，給予台灣民眾最好的醫療，也帶動台灣醫療的發展。

賴清德說，馬雅各還看到當時台灣教育普遍落後，需要現代化的知識，所以從英國引進全台灣第一部印刷機，翻譯聖經成白話文，並成立報社，甚至蓋學校辦初級教育，對台灣的進步影響非常深遠，讓台灣能夠邁向民主、自由，還有重視人權的國家。

賴清德認為，今天紀念馬雅各醫師有3個啟發，第一，就是當前台灣新冠肺炎的防治工作相對順利，相對成功，因為我們有一群非常專業、符合國際水準且願意站在第一線的醫護人員。第二，鑑於現在的醫護訓練，可以追溯到過去馬雅各醫師建立台灣第一家醫院的基礎上，所以應該台灣要跟英國加強防疫合作關係，因為英國在此次防疫碰到困難，甚至台灣與英國也可以合作去幫助其他需要的國家。

第三，現在國家的一個重大政策就是雙語國家，蔡英文總統在去年520就職典禮時，就揭櫫這一個國家發展的重大方向，也特別請他來協助。過去他在當台南市市長時，就希望英語成爲台南市的第二官方語言；他當行政院院長時，也將英語、雙語國家列為行政院推動的國家政策；現在總統更宣布這個方向後，各部會也都如火如荼地展開。推動雙語國家將面臨師資問題，如何讓現在的老師有能力去從事英語教學，符合雙語國家的目標，這需要在職教育，這個工作英國在台協會也出面協助推動英語教育。

賴清德還強調，英國脫歐後，希望能夠加入跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP）此時台灣與英國在經貿方面也要合作，台灣協助英國、英國協助台灣，希望能夠一起有機會加入CPTPP，然後經濟一起成長。

(中時 )