一名患有糖尿病、高血壓病史的年輕女士，因長時間使用手機追劇、滑手機，導致左眼眼前內側突然發生一塊陰影，而且不僅看東西緊緊跟隨，還感到看東西有浮浮的感覺，因擔心是黃斑部病變，因此就醫檢查。經過詳細檢查後，確診為左眼急性玻璃體玻璃合併部分纖維化後膜粘連在黃斑部外側，才使患者視物時感到眼前有陰影擋住，所幸黃斑部並未被拉扯，才未使症狀加劇。

首先需注意的是，玻璃體會跟隨年齡退化，漸漸導致剝離；玻璃體在人體眼球內部，有如洋菜凍般的膠狀物質佔了4/5的體積。會隨著年齡與用眼情況逐漸退化。這時膠狀物會開始液化，同時原來的纖維物質變性，產生混濁物質，漂浮在玻璃體膜內。當眼睛注視白色背景物時，這些混濁物會飄忽不定，稱為飛蚊症。若持續液化，當緊貼在網膜的玻璃體後膜受到的支撐變弱時，就會逐漸脫離網膜縮到網膜中央，導致玻璃體剝離（簡稱PVD）。

臺北市立聯合醫院和平婦幼院區眼科主治醫師黃哲宏說明，後玻璃體剝離只是玻璃體退化的一個階段。大部分不會影響視力，但也無法復原。有些患者會注意到，視野外側會出現單一像蚊子飛舞的橢圓形黑影，這主要因原本圍繞視神經盤的纖維化玻璃體後膜剝離所致。眼科網膜檢查，可以找到此魏氏環(Weiss ring)來確診。因此，有相關症狀別輕忽，應儘快就醫。

此外，若玻璃體後膜與週邊網膜有粘連，後玻璃體膜會牽動網膜，產生機械性拉扯刺激，而產生閃電一般的光芒，就形成光視症，連閉眼也看的到亮光。但若玻璃體後膜與網膜牽引太強，恐導致視網膜裂孔或玻璃體出血，甚至合併網膜剝離，就會合併視力與視野的變化。

黃哲宏最後提醒，後玻璃體剝離雖大部份無關緊要，但若併發粘連牽引時，恐引發網膜裂孔剝離、玻璃體出血等併發症。因此若有相關症狀出現時，應儘快就醫檢查，避免症狀加劇。

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(中時新聞網)