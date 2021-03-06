特斯拉一直是美國電動車市場霸主，但近期福特純電動野馬躥出、侵蝕市占，成為電動車巨頭特斯拉頭號勁敵，因此拖累特斯拉周五（5日）盤中一度暴跌13%，尾盤跌幅收歛下挫近3.8%，殺破600美元、收在597.95 美元，從1月880美元高點以來已暴跌逾30%，處於空頭熊市的走勢。

特斯拉本周累計下跌11%，為連續第四周周線收黑，創下2019年5月以來最長跌勢。特斯拉市值從1月底最高8370億美元蒸發了1/3，目前來到5740 億美元。

美債殖利率攀升重創高成長股，加上傳統車廠競相推出電動車瓜分市占，使得去年底納入標普500指數的特斯拉淪為空頭箭靶，也讓持有該股票的指數型基金受傷慘重。

CNN報導，據摩根士丹利（小摩）最新報告分析，美國2月電動車銷量年成長34%，而傳統燃油車銷售則下滑5.4%，反映出美國消費者對於電動車的需求大幅提升。值得留意的是，特斯拉2月在美國電動車市場的市占率下跌到69%，遠低於去年同期的81%。

傳統車廠今年推出的純電動車，在2 月美國市場銷量暴增1倍來到9527輛，其中，福特純電動野馬 SUV Mustang Mach-E贏得今年最佳休旅車榮銜，已於1月下旬開始交車，2月銷量就衝上3739 輛。

大摩分析師坦言，特斯拉在美國市場流失的市占幾乎被福特Mach-E吃掉。

事實上，福特首款純電野馬Mustang Mach-E去年底亮相，外觀設計以野馬（Mustang）經典車型為靈感來源，由於售價接近特斯拉SUV Model Y，被視為挑戰特斯拉電動車龍頭地位的最大競敵。

(中時新聞網)