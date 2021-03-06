交通部台鐵局現有的南迴線利嘉溪橋橋墩裸露嚴重，如持續以固床工或其他方式補強保護，無法達到永久保護效果，考量未來花東雙軌延伸至知本，鐵道局東部工程處辦理新利嘉溪橋新建工程，並預留未來雙軌化空間。台鐵表示，新橋的路線切換，將於3月24日跨25日辦理，當天327次自強號知本=台東將截短行駛，改公路接駁。

台鐵指出，有關「新利嘉溪橋」路線切換時間，訂於3月24日（星期三）跨25日（星期四）辦理軌道切換，因配合施工作業，部分列車截短行駛採公路接駁方式辦理，其工程期間預計影響327次自強號，共計1列次。

台鐵提醒，旅客於施工期間，乘車前可至台鐵官方網站（http：／／www.railway. gov.tw／tw／ index.Html）、台鐵e訂通App查詢列車延誤資訊，或留意車站公告，便於預作安排行程，如無法符合行程規劃，建議改乘其他班次，各車站亦會加強播音告知資。

(中時 )