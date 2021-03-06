有些男性在結婚前，非常貪玩又沒定性，但婚後他們也意識到，自己對於家的責任，因此開始變得成熟穩重，不僅體貼妻子，也疼愛孩子，對家庭非常負責，也成為女孩子夢寐以求的交往對象，《靈匣網》近日就分享婚姻中最有擔當的5個星座男。

1.金牛座

金牛座的男生在婚姻裡，是最有擔當的好男人，結婚前他們對另一半溫柔細心，婚後更是超級大暖男，不僅把妻小照顧好，甚至願意將薪資全交給老婆管理，他們對待家人是12星座中最貼心的，不僅體貼待人，逢年過節也會製造驚喜，嫁給他可說是非常幸福。

2.巨蟹座

巨蟹座男性非常顧家，是眾所皆知的事情，交往時他們就表現出極強的責任感，結婚後更是將家視為生命，對他們而言，家是避風港，愛妻成痴的巨蟹男，絕不容許妻子受半點委屈，與另一伴宛如生命共同體，他甚至願意用生命去愛護對方。

3.獅子座

獅子座男個性強勢，且比同齡人早熟，將自己視為家的梁柱，屬於顧家型好男人，婚前他們事業心重，為了能有一番成就，將重心都放在工作上，但結婚後，他們知道自己多了一份責任和義務，就算每天在外工作，放假時一定會主動打掃家裡環境，而不是把家事都給另一半，有些甚至還會天天幫妻子準備早餐。

4.牡羊座

牡羊座男性格溫和，而且非常有責任感，12星座中最會持家的，婚前他們單純的像孩子，但結婚以後，他們也會意識到身上背負的責任，因此變得成熟穩重，不僅會持家，甚至還會幫忙做家事，對於他們而言，能夠照顧孩子就是幸福，閒暇時便會享受天倫之樂，與家人製造出更多回憶。

5.射手座

射手座在12星座中是出名的「妻管嚴」，交往時另一半有任何需求，他們都會想盡辦法實現，結婚後妻子還沒開口，他就已將東西準備好，隨時待命完成對方的吩咐，而他們對妻子寬容大度，認為家和萬事興，為了讓家庭更和樂，非常聽妻子的話，更是將怕老婆視為一種美德。

(中時新聞網)