日前泰國一名64歲男子發現，每天喝椰子水後，竟然「助性」，讓他重振雄風、需求大增，就連小21歲的妻子也難以負荷，消息一出，在當地掀起了椰子水的搶購潮。究竟椰子水真的有壯陽效果嗎？帶來「性福」的關鍵是什麼？

事實上，椰子水清涼退火，且含有蛋白質、脂肪、維生素C及鈣、磷、鐵、鉀、鎂、鈉等礦物質。至於是否能當成天然壯陽藥，台北醫學大學附設醫院泌尿科主治醫師顧芳瑜笑說，一開始看到這則新聞只當作趣聞，但後來發現曾有國外研究發現，關鍵在於「電解質」。

他解釋，因為新鮮椰子水內富含鉀、鈉等離子和維生素，理論上來說，是可以補充身體的電解質，促進血液循環，讓血液可以比較容易循環到陰莖，間接能增加勃起硬度或是增強男性精力。另外也有動物實驗發現，喝了椰子水，可能有助改善精蟲活動度。

值得注意的是，恐怕不是每個人喝椰子水都會有這樣的效果，「若是平常水分相當缺乏的民眾，喝椰子水有助補充電解質、水分，讓體內電解質達到平衡，對於勃起功能、性功能可能會有間接的幫助。」

但並不是非喝椰子水不可，顧芳瑜指出，想要攝取這些離子，透過運動飲料來補充，應該更有效率，但仍然要注意椰子水、運動飲料中的糖分攝取、熱量問題。椰子水鉀含量高，腎臟病患也要留意攝取量。

新鮮椰子水內富含鉀、鈉等離子和維生素，可以補充身體的電解質。(示意圖/Pixabay 康健雜誌提供)

如果是買飲用椰子水的果實，要挑選大小中等，略成圓形，外觀要完整無破裂及病蟲害。用手輕輕搖動，聽不到水聲的，表示較為新鮮而水分充足，若輕搖時出現水聲，就表示椰子較成熟，或採摘過久，水分已逐漸消失了。

●海鮮壯陽竟是迷思？醫：4關鍵改善勃起功能

其實勃起障礙是不少男性難以啟齒的痛，坊間總流傳許多謠言，像是民眾普遍認為吃生猛海鮮，就可以壯陽、增強性功能，但醫師解釋，海鮮大多富含「鋅」，鋅能夠增進精蟲活動力，且是男性荷爾蒙（睪固酮）生成的重要因素，可以達到助孕的效果，只不過若是想要壯陽、改善勃起狀況，恐怕幫助不大。

想要「鳥兒」站得好，還是得保持身體健康、擁有良好的心血管功能，若想改善勃起狀況，可以先從生活習慣著手調整，尤其普遍民眾缺乏運動、體力不好，連帶也會影響血液循環、性功能，顧芳瑜建議：

1.適度運動：至少要做到333運動，也就是每次至少運動30分鐘，每週至少運動3次，每次運動後的心跳速率達到每分鐘130次以上，持續1個月以上，應該就能有所成效，對於勃起功能、硬度有幫助。

2.有氧運動比重訓更有效：就目前研究來說，想要促進血液循環，有氧運動相對比重訓（無氧運動）更有效果。

3.均衡飲食：地中海飲食或許是不錯選擇，地中海飲食已經連3年被評比為最健康的飲食模式，有益心血管。一項希臘雅典大學的研究也指出，進行地中海飲食，可降低勃起障礙風險達40％。

4.睡眠充足、紓壓：不管是早洩或是陽痿，其實常常跟心理狀態有關。年輕族群的勃起問題，大多是因為睡眠不足，或是工作、家庭，甚至是床事壓力所造成。

若是剛開始出現勃起功能問題，可以先從上述4重點著手改善，若是改善生活習慣仍無法好轉，則可就醫，搭配服藥進行治療。提醒民眾，不健康的生活也是破壞勃起功能的元兇，像是抽菸、酗酒、熬夜、過度勞累的工作、長期精神壓力等，應儘量避免。

(中時新聞網)