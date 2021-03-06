根據《The Athletic》資深記者阿米克和傑森瓊斯共同報導，國王很可能在本季交易截止日(26日)面對大洗牌命運，不僅貝格利、別利查、約瑟夫等球員都可能被交易出去，甚至國王總教練華頓的位置也不安穩，畢竟國王確實需要徹底重建了。

身為2018年選秀榜眼，貝格利是目前國王最可能交易出去的球員，儘管他本季扛下先發大前鋒責任，場均14.1分、7.6籃板與1.0助攻表現卻不太理想，也不只一次傳出跟華頓不合謠言，但因他備受質疑不夠努力，也讓他交易價值大跌。

除了貝格利，別利查與約瑟夫也被傳出可能遭到交易，別利查本季喪失先發地位，甚至跟球團高層大鬧，慘遭國王冷凍一段時間，直到最近才告解凍，但在自由市場上，別利查比起貝格利更受關注，包含七六人、熱火、公鹿等隊都有興趣。

不過華頓看來暫時無須擔憂飯碗不保，因為他受到國王主控福克斯力挺，為了不讓福克斯感到不滿，國王高層暫時沒考慮開除華頓，可是傑森瓊斯仍爆料，假如國王管理階層真的打算開除華頓，最有可能接任國王主帥位置的還是助教金崔。

(中時 )