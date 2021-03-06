奧斯卡影帝尼可拉斯凱吉（Nicolas Cage），經歷破產及電影票房失利等負面風波後，總算傳出好消息，據悉他於2月16日與小30歲的日本女友Riko Shibata，於美國拉斯維加斯正式結婚，也是人生中的第五段婚姻。

尼可拉斯凱吉與日本女友Riko Shibata戀情於2020年初曝光，年紀相差30歲跌破眾人眼鏡，僅比尼可拉斯凱吉大兒子小3歲而已，也讓外界相當不看好這段「父女戀」，未料交往不到1年，先在去年8月透過視訊宣布訂婚，如今根據外媒《每日郵報》報導，兩人決定攜手步入人生下一階段，不僅於內華達州申請結婚證書，更在賭城拉斯維加斯的酒店舉行婚禮，成為正式夫妻，女方名字也冠上夫姓成為Riko Cage。

尼可拉斯凱吉與Riko Shibata結婚前，其實有過4段婚姻，1995年與同為演員的派翠西亞艾奎特結婚，但這段婚姻僅維持6年就結束，第2段婚姻對象是貓王女兒麗莎瑪莉普里斯萊，但這段婚姻僅維持4個月，2004年則跟韓裔妻子艾莉絲金結婚，最終仍在2016年離婚，結束12年婚姻。

不過最誇張的，莫過於第4段婚姻，與小21歲日籍前妻Erika Koike在拉斯維加斯法院登記結婚，未料才結婚4天就向法院申請撤銷婚約，堪稱最短命婚姻，對此他解釋在爛醉情況下被拖去結婚，當下毫無意識自己做了什麼，此外，原本演藝事業跌至谷底的他，近來因影集《髒話面面觀》一本正經「講幹話」的主持風格，再次獲得觀眾好評。

(中時新聞網)