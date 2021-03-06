全台水情吃緊，外界關注科學園區用水問題，經濟部長王美花6日說出可在旱災期間鑿井使用讓民眾傻眼，王美花7日受訪時解釋，這是在旱災時不得已的措施，以前也都有這樣機制，她強調，「這是很不得以的時候所做的短期措施而已」。

王美花說，園區原本就是有井可以去取水，也會有很明確的管理，不需要時就會封掉，以前都有這機制，以因應特殊天候情況。她表示，這是56年來首次（無颱風侵襲），前瞻基礎建設計畫中水環境建設持續增加各措施，但水建設要歷時非常多年，有長期建設，也有短期調度；政府有盤點水建設，本來就有規劃因應異常氣候的短、中、長期措施。

行政院長蘇貞昌則說，老天爺不下雨也很困難與不得已，早在去年就請祕書長、經濟部及水利署做各方面的準備，包括前瞻基礎建設投入的海水淡化、水環境等的工程及水庫清淤，都大大發揮效果，包括從翡翠水庫送水到新北地區，也因為有準備才能在這百年大旱中已有一些效果，否則會比現在更困難。

對於行政院農業委員會農田水利署攜手大甲鎮瀾宮7日辦祈雨法會，蘇貞昌說，台灣民間習俗無論到哪裡都是祈求風調雨順，過水利會是民間團體時代已有這習俗由來已久，水利會改成公務機關後，地方水利處也會依照往年的習俗，和宮廟、民間一起祈求，這是一向有做的事情。最重要應該還是各方面工程加緊施作，大家一起節約，讓水情不利的時候大家撐得更久。

王美花對此則說，這是安定民心，大家分頭做，經濟部該做的水部分就協調調度。

(中時 )