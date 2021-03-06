豐原安康1期好宅遞補招租至3月15日。（台中市政府提供）

台中市首座社會住宅豐原安康1期好宅遞補招租，自2月22日至3月15日止，截至目前為止，已有47戶住宅釋出；其中一房型35戶、二房型9戶、三房型3戶，後續依原承租戶續租情形持續釋出。台中市政府住宅發展工程處，歡迎有需求、符合資格民眾，把握申請最後一周踴躍參加。

台中市政府住宅發展工程處，5日晚上於豐原區豐原慈濟宮廟埕舉辦第2場說明會，現場吸引許多民眾參加。住宅處表示，目前申請最熱門的為二房型，其次為一房型，提醒民眾應依實際居住需求提出申請，申請截止後，即不可變更申請房型，請民眾申請時謹慎思考。

住宅處指出，為便利民眾，此次採先抽籤再審查，凡年滿20歲以上的台中市民，或於台中市就學、就業且有居住需求但未設籍的國人，皆可填具申請書並檢附戶籍資料，以完成第一階段申請。

住宅處後續將辦理電腦抽籤作業，並依抽籤序號通知民眾繳交財稅資料，及住宅法第4條經濟及社會弱勢條件身分證明文件，以辦理第二階段資格審核；資格審核符合者，將再辦理選屋、入住等作業。

住宅處說，遞補申請地點除文心第二行政大樓1館設立收件櫃檯外，豐原安康好宅1樓的安康好客廳也設置收件櫃檯，民眾可多加利用；如無法臨櫃辦理，可至「臺中市政府住宅發展工程處」（https：／／thd.taichung.gov.tw／）下載電子檔或至各區公所索取申請書紙本資料，備妥資料後郵寄掛號至台中市政府住宅發展工程處，以郵戳為憑；如有相關問題，可電洽住宅處住宅服務科04-2228-9111分機64601∼64605。

(中時 )