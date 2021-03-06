阮姓男子被殺傷後，警方逮獲犯嫌時，曾起出一把空氣槍。（讀者提供／洪榮志台南傳真）

非法入境的越南籍移工「阿孟」，疑因不滿同鄉的阮姓男子向他追討15萬元債務，日前竟夥同3名台籍及1名越籍友人，分別持刀槍前往阮男位於台南永康的租住處砍人，導致對方手腳多處刀傷，幸好送醫急救後已無生命危險。警方獲報調閱現場附近的監視器畫面後，循線逮獲3名台籍嫌犯，並起出1把初驗不具殺傷力的空氣槍，但主嫌阿孟與另名越籍男子仍在逃，正全力追緝中。至於到案的3名台籍嫌犯，訊後依殺人未遂、傷害等罪嫌送辦。

警方調查，3月2日凌晨0時20分許，據報永康區中正路有外籍移工遭殺傷，經派員到場處理後，發現已歸化台籍的原越籍阮姓男子雙手、雙腳受傷，經送醫治療，目前意識清楚，無生命危險。

事後，永康警分局組成專案小組，並立即調閱案發處所周遭監視器畫面後，初步發現涉案的越籍男子阿孟，曾向阮男借款15萬元，疑因不滿阮男多次催討債務，於是在2日夥同余姓男子等3名台籍友人及另名身分不明越籍男子，趁阮男與友人在租屋處飲酒聊天時，分持空氣槍、球棒及刀械闖入砍殺，造成阮男雙手與雙腳受傷。

警方鎖定嫌犯身分後，陸續傳喚台籍31歲余姓、20歲李姓、20歲林姓等3人到案，並起獲空氣槍1枝（初步鑑驗無殺傷力）等證物，並持續追緝阮男中。

(中時 )