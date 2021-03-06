經歷漫長隆冬，身體常處於寒濕陰冷中，總會全身懶洋洋，活動量也跟著銳減，臺北市立聯合醫院林森中醫昆明院區中醫內科醫師陳慈玉說，此時容易導致體內鬱積痰濕內熱，可以用性質平和，由山藥、蓮子、芡實、茯苓組成的四神湯來補脾袪濕，加強脾胃機能之外也能祛除堆積體內的濕氣。

平時容易手腳冰冷可以酌加當歸、川芎。體內熱氣鬱積較為明顯，甚至容易口乾舌燥，則可以加上薏苡仁加強清利濕熱的效果。四神湯除了燉成湯品之外，也可以將藥材加足量水煮到透爛之後打成四神漿方便飲用。有血糖問題的人則可以將藥材瀝開不吃，單純飲用湯汁。

常需久坐靜坐盯著電腦、文件、書籍的朋友，可以用菊花加枸杞子，泡成茶飲，能夠養肝明目，減少長時間盯著電腦、文件對眼睛造成的傷害。工作堆積如山、行程緊湊，苦於沒時間運動的朋友可以再加上玫瑰花或香附，加強疏肝解鬱，紓緩緊繃的身心，如果覺得口感太過澀口可以在茶飲微溫時加上些許蜂蜜，調整茶飲的風味之外也有甘緩、放鬆神經、促進排便的效果。

常失眠，白天有倦怠感，老是感到心神不寧，甚至容易發脾氣、情緒起伏較大的朋友，可以選擇甘草、浮小麥、紅棗製成茶飲，將紅棗敲破去核和浮小麥、甘草一起加水熬煮30分鐘後飲用，舒緩浮躁、補養心神。若是倦怠感比較嚴重，可以加入桂圓加強溫補氣血，兼收安神之效。

對於情緒緊繃、壓力大、失眠等問題，陳慈玉建議，每天洗過溫水澡後到睡前，留下空白20分鐘，排除一切雜念、靜下心來替自己進行穴道按摩，用和緩、有規律節奏、輕柔力道，由前往後徒手梳理全頭頭皮，並且用指尖輕輕按壓百會穴、印堂穴、攢竹穴，可以疏散上擾頭部氣火，協助使腦中的思緒沉靜下來，肢體動作幅度可以加大，連肩膀、脖子都要跟著活動起來，讓平時處於僵硬緊繃狀態的肩頸也能連帶地跟著舒展開來。

接著用指腹揉按合谷穴、太衝穴，調暢全身氣機，讓全身上下都能夠舒暢、放鬆。最後按壓內關穴、神門穴，加強寧心安神助眠的效果。內經提到「胃不和則臥不安」的概念，如果有消化不良、脹氣、噯氣等問題，可以加強合谷穴、內關穴、足三里穴促進腸胃蠕動，和降胃氣，助入眠加強睡眠品質。

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(中時新聞網)