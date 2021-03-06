澳洲雪梨科技大學公布最新研究警示，市售電子煙被檢測出1,064種化學物質，其中164種為有毒化學物質。該研究已發表在「藥物與生物醫學分析雜誌(Journal of Pharmaceutical and Biomedical Analysis)」。

●電子煙含164種有毒化學物質 不含尼古丁不代表安全

臺大醫院家醫部郭斐然醫師指出，澳洲雪梨科技大學以新技術檢測市售包括菸草、薄荷、香草、奶油糖果、肉桂和蘋果口味的電子煙油，並區分標示含尼古丁（18毫克/毫升）及標示不含尼古丁兩種樣本。

該研究發現，市售電子煙共檢測出1,064種化學物質，其中更含甲醛、乙醛、甲基丙烯醛、苯、丙苯、2,3-丁二酮、甲基環己烷等164種有毒化學物質；而電子煙的尼古丁含量與有毒化學物質數量沒有相關，不含尼古丁的電子煙不代表危害物質較少。

值得一提的是，標示不含尼古丁的煙油中大部分也被檢測出尼古丁，顯示多數電子煙的尼古丁標示不實。

●最單純口味含量最多 戒菸經尋求正確管道

郭斐然醫師強調，電子煙業者喜歡以「無尼古丁、危害小」為誘因，研究已直接打臉菸商。該研究發現，市售電子煙化學物質含量依序為：含尼古丁菸草口味（438種）、不含尼古丁薄荷口味（429種）、含尼古丁薄荷口味（402種），顯示有沒有尼古丁與產生化學物質數量沒有絕對關係。

郭斐然醫師表示，隨著檢驗技術進步，電子煙的有害物質不斷被發現，即使是宣稱食品等級的添加物，也不保證加熱蒸發後吸入肺部是安全的。而含尼古丁的菸草口味電子煙，危害物質最多，吸菸者不要使用電子煙戒菸，要戒菸應尋求正確的戒菸管道。

(中時新聞網)