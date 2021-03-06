電競產業近年掀起熱潮，2022 年杭州亞運會更於日前宣布將電競列入正式比賽項目，隨著電競運動在台灣逐漸受到重視，有不少學校也開始投入資源。亞洲自學領導品牌 Snapask 時課問近日宣布，與長期培育電競人才的新竹縣私立東泰高中簽約贊助該校學生線上家教服務，未來學生學習遇到問題，都能透過手機 App，即時獲得線上家教解惑，此產學合作將預計造福該校超過 800 位學生。

東泰高中電競隊自 2016 年成立，邀請職業隊選手擔任教練，培育校內學生成為電競選手，更在 2019 年世界中學運動聯盟電子競技大賽（ISF）奪冠。Snapask 時課問看到電競選手在集訓同時仍需兼顧學業進度，為提供學生更有彈性、效率的課業學習方式，便主動與東泰高中電競隊接洽產學合作，提供線上即時問答服務。這項合作也獲得東泰高中校長賴文政、電競班英雄聯盟電競教練陳駿迪及射擊電競教練王彥成的大力支持。

東泰高中電競隊陳駿迪教練表示，電競選手的培訓過程不只需要隊員們的互相合作，更需要教練的指導與陪伴，學生才能夠持續的進步與成長。學科學習也是一樣，需要有人從旁協助、輔導，感謝 Snapask 看到了學生的需求，他們提供的即時問答服務可以跳脫時空限制，透過線上家教陪伴學生學習。很開心能與 Snapask 合作，希望能有效協助學生學習。

Snapask 時課問幕僚長蘇詩涵指出，東泰電競隊學生訓練時間長，回家讀書時可能已是深夜，難以即時找到老師或同學詢問，因此贊助選手透過 Snapask App 立即找到線上家教，即時釐清不清楚的概念與問題，避免出現學習中斷的情況發生，可有效提升學習效率，讓選手能妥善分配學科學習與電競訓練的時間。

曾連續拿下兩屆「英雄聯盟」校園聯賽冠軍、東泰高中電競專長生林祐弘則分享，「本來以為電競班可能比較輕鬆、沒有課業壓力，但是進來才發現，如果只想打電動、荒廢課業的話，是會被禁止參賽的，為了能參賽，大家其實都比以前認真念書。」如同大部分的體專生，訓練會占據大部分的讀書時間，因此電競隊的學生更需要抓緊時間，有效率地學習，而 Snapask 時課問的一對一線上家教解題服務，正好能滿足選手需求。

(旺報 )