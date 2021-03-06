美國參議院拍板 加強控管孔子學院 13:102021/03/06 工商 楊日興 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 美國參議院5日通過提案，決定加強控管孔子學院，該案目前必須等眾議院通過，並由美國總統拜登簽署生效。 路透報導，中國在美國各大學校園內出資設立孔子學院，該提案意在加強控管防範當中風險，根據提案內容，除非孔子學院保證完全受控於所在的學院或大學，包括撥款及工作人員，否則設有孔子學院的所有大學校院，其聯邦補助金有可能被刪。 逸達新藥行銷美國 授權金上看2.07億 拜登內閣成軍 現代史上最慢 (工商 ) #孔子學院 #控管 #加強 #提案 #美國參議院 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 封殺華為 美商務部長：續列實體清單 04:102021/03/06 焦點要聞 世新晉4碰義守 嗆他們沒機會了 04:102021/03/06 生活新聞 微軟電郵軟體遭駭 傳災情擴及2萬美國組織 11:142021/03/06 國際 北市自助洗衣店條例草案 挨轟管一半 04:102021/03/06 地方新聞 美印太司令：提供台灣不對稱戰力 04:102021/03/06 焦點要聞 台股弱中透強 拚返萬六 04:102021/03/06 財經要聞 通車在即 中捷3個月演練36場 04:102021/03/06 地方新聞 波音737 MAX又出包 美航急關1具發動機降新澤西 08:192021/03/06 國際 陸港觀盤－利空衝擊，恒指未完成調整 04:102021/03/06 全球財經 紀念馬雅各 賴清德籲加強與英合作進CPTPP 11:532021/03/06 政治 劍指中國 美日韓強化同盟關係 04:102021/03/06 國際大事 財經熱門新聞 勁敵爆殺手級車款 特斯拉遭空頭大屠殺 - 財經 散戶小心 台積電殺破600要撿？爆驚悚地板價 - 財經 15檔反攻先鋒 外資、官股齊買超 - 財經要聞 - 工商時報 等不及台積電 3大車廠捧錢向晶圓老三求救 - 財經 外資狠下心 暴砍台積電2千億 老謝：這10字應驗了 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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