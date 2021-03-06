美國參議院5日通過提案，決定加強控管孔子學院，該案目前必須等眾議院通過，並由美國總統拜登簽署生效。

路透報導，中國在美國各大學校園內出資設立孔子學院，該提案意在加強控管防範當中風險，根據提案內容，除非孔子學院保證完全受控於所在的學院或大學，包括撥款及工作人員，否則設有孔子學院的所有大學校院，其聯邦補助金有可能被刪。

(工商 )