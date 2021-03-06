依據最新氣象資訊，6日下午起鋒面逐步接近臺灣中北部地區，晚間起將有鋒面通過及東北季風增強影響，晚上開始逐漸會有雨勢。水利署為因應多變的春天氣候，增雨團隊同仁自本週起每日守視，此次掌握此波降雨雲系，預計於15時進行地面人工造雨準備，並與國防部空軍氣象聯隊及國家中山科學研究院人員在石門水庫集水區進行空中及地面增雨作業。

水利署與氣象局、國防部空軍單位及國家中山科學研究院密切合作相互配合，本次鋒面對石門水庫有明顯影響，因此評估在水庫集水區實施人工增雨作業。國防部空軍單位於15時30分針對寶二至石門集水區，派遣兩架C-130運輸機於高度3,600公尺執行空中人工增雨作業，另外由國家中山科學研究院也將適時機施作國產高空焰彈，而石門、寶二、永和山、明德及鯉魚潭等水庫人員將進行燃放焰劑進行地面增雨作業，地面、空中雙管齊下，期能多留些雨量於水庫集水區。

在多變的春天氣候，增雨團隊從平日到假日、白天到午夜24小時隨時待命守視，在偏遠寒冷的水庫集水區觀察最新的氣象狀態，只要有合適的天氣條件，就會即刻進行人工增雨作業，只為把握每一次的時機施放增雨焰劑，來向老天多要一點水，以舒緩目前的旱象。

水利署表示，針對降雨區域分佈，已立即機動調整水庫出水，於平地農業灌區有較多降雨時減少水庫供灌出水量。以今天上午桃園新屋地區累積約20毫米雨量為例，石門水庫農業供水量已由3.47噸/秒調降至3.0噸/秒，而且會再視今日後續降雨再調整；而北區水資源局及台水公司也擴大自上坪堰及三峽河取水。

水利署提醒民眾現在已進入抗旱的關鍵時期，自3月3日起新竹、苗栗及臺中地區全日實施自來水減壓供水，因此更需民眾與產業支持，共同在生活上力行節水與產業上節水管控，一起度過枯水期的挑戰。

(工商 )