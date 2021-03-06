農委會主委陳吉仲將與環團見面溝通一事後，引起諸多揣測，部分外界人士認為是否可能及時不送出連署書，讓公投撤案，對此，藻礁公投領銜人潘忠政強調，「不可能撤案」；藻礁公投工作小組聲明指出，珍愛藻礁公投已經進入連署階段，數量也達到安全份數，成案已經是必然的結果，將如期在3月19號前送到中選會，請所有參與連署的好朋友們放心。

潘忠政說，陳吉仲昨天邀約環團見面一事引發外界諸多揣測，如可能有摸頭疑慮等，但目前內部仍未有共識，包括是否要見面、見面要談什麼主題等，要待明日才會較明確，但他強調，「藻礁公投不可能撤案」，因為這代表50萬餘人的意志。

工作小組表示，肯定府方溝通的誠意，同時也在此重申，在民意如此殷切的期待下，開發單位應該立即停下所有海事工程，避免對藻礁生態系造成無可回復的傷害。如此也才符合去年6月16日總統府副秘書長李俊俋對環團的承諾。

工作小組說，而去年6月4日總統指示的溝通平台會議結論所應辦理的類聽證會請立刻進行；另政府若有誠意，以此案召開正式聽證會，開啟公開透明的政策辯證機制，尤為所企盼。

工作小組提及，海岸是全民共有的資產，中油近期突然未敘明理由就違反慣例禁止人民進入。如此不友善的行徑我們予以譴責，同時要求立即開放，以響民眾一睹珍貴藻礁的期盼。

工作小組提及指出，公民投票，是全國人民共同討論公共議題、深化民主的絕佳契機。藻礁保育與能源轉型路徑，是需要認真思辨的議題。珍愛藻礁公投的連署群眾，背景多元複雜，絕非單一面貌可以描述，應當尊重每一位連署的人民，並且盡力理解其主張，呼籲有關人士，勿再操弄藍綠情結、標籤動員、勿再破壞台灣民主進步深化的契機。

(中時 )