在婦女節前夕，台中市太平警分局長葉志誠為了向平時在各自工作崗位上認真付出的女性同仁們表達敬意，於日前特別準備鮮花及心型巧克力，逐一親贈給分局內外勤女性同仁們，讓其感受到機關的用心及暖暖的心意，期許她們在職場工作順遂、家庭幸福美滿，有些女性同仁收到禮物時還頻呼：「比老公更貼心！」

太平警分局為慶祝即將到來的國際婦女節，於在婦女節前夕由分局長葉志誠與警友辦事處主任許煌桐特別準備鮮花、精緻心型巧克力及茶點，讓分局所有女性同仁們一同分享「婦女節專寵」的日子。每位女性同仁收到禮物都非常雀躍，歡度一個美好的歡樂時光，也希望透過營造良善的工作環境，落實性別平權理念，讓女性同仁在職場上用心付出，持續發光發熱。

分局長葉志誠表示，近年來女性在警察職場上表現亮眼，不論是在內、外勤能力絲毫不輸給男警，甚至有些已是身兼母職的媽媽們，下班後還要兼顧家庭、子女，更是蠟燭兩頭燒，希望透過小小心意的傳達，希望在太平分局服務的同仁，每天都充滿熱情、活力，也祝福分局所屬同仁及其眷屬們「婦女節快樂」。

(中時 )