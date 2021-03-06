美國當地時間週五，財政部長葉倫在一次講話中試圖打消人們對於美債殖利率大幅飆，升反映出來的通膨預期的擔憂。

葉倫在接受PBS NewsHour採訪時表示，她看不到出預期通膨率會超過聯準會設定的長期平均通膨率的2%的目標，雖然長期利率上升了一些，但她認為背後的原因主要是市場參與者看到了更強勁的復甦。

她還表示，雖然2月非農數據成長了37.9萬個職位看起來很多，但是依照這個速度美國需要兩年多才能實現充分就業，如果把400萬失業者計算在內，美國的實際失業率為10%。

對於拜登的1.9兆美元紓困計劃，有人質疑在經濟復甦的前景下是否過於「激進」，對此，葉倫做出了反駁，並認為美國目前還存在大量的失業工人，必須確保他們不會因為疫情而對生活造成永久性影響。

最後，葉倫還提到，美國在未來需要比2月份增長更快，但如果拜登1.9兆紓困措施付諸實施，到明年就可以實現充分就業。

(中時新聞網)