基隆市著名的崁仔頂漁市，為北台灣最大的漁獲市集，但在6日凌晨卻驚傳有魚販間，因為搶客人大打出手，其中有一名男子被打傷，頭部流血送醫，民眾報警後，大批警力前往逮人，警方將涉案4人帶回釐清調查，並依聚眾鬥毆罪嫌以現行犯移送。

市警第一分局忠二路派出所副所長李紹禎指出，衝突發生於6日凌晨12點多，崁仔頂漁市內，靠近忠三路的攤商前，有4人與1名中年男發生打鬥，中年男子被打頭滿是血，現場一片混亂，滿地雜物四散，採買民眾紛紛躲避。

李紹禎表示，警方獲報後，隨即出動大批警力前往處理，待警方趕至時，只見男子坐在血泊中瑟瑟發抖，經調查發現為魚販間，因言語口角糾紛，引發的衝突，傷者一名已送往醫院救治，經常閱監視器清查已帶回4人，並依聚眾鬥罪依現行犯移送處理。

警方指出，現場有目擊民眾透露，案發主因為攤商搶客發生口角，但實際發生原因還要進一步釐清，目前傷患皆已接受救治，現場已進行清理，有需要採買的旅客，仍可前往挑選，不需擔心。

(中時 )