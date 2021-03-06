每個人表達愛的方式都不同，尤其害羞的人總是愛在心裡口難開，運勢命理網站「靈匣網」就點名6生肖男女，縱使愛上一個人也不敢主動表白，只會在背後默默守護，不會做出任何行動來表達喜歡，建議再勇敢一點，結局肯定不一樣！

▍生肖龍女

屬龍的女生性格溫婉、氣質迷人，時刻都保持著自己的淑女形象，不允許自己失態。她們心地善良，凡事都會為別人著想，但是好脾氣的她們在遇到喜歡的人時，卻像一個悶葫蘆一言不發，不用說主動表白，就連跟對方說話都不敢正視別人的眼睛。

屬龍的女生在遇到真愛時，雖然表面冷靜淡定，理性而又鎮定，但實際上內心雀躍不已，感覺有很多話想要跟對方說，卻又不知道如何開口，最終什麼也沒說，對方也不曾了解她們的心意，有的甚至會白白錯過。

▍生肖羊男

屬羊的男人平常很少對人敞開心扉，擅長偽裝自己的情緒，展示出來的都是自己最好的一面。他們會在不失原則的情況下迎合別人的喜好，使得自己大受歡迎深得人心，但遇到真愛的時候，反而變得詞窮，不知如何是好，更不敢輕易表白。

屬羊的男人遇到自己喜歡的人，會默默關注對方一切，在乎著對方所在乎的一切，並且投入自己的愛，做好自己能做的一切，但就是不敢主動表白說出心意，因此原本美好的緣分就會慢慢的變成過往，對方也逐漸淡出他們的視線。

▍生肖牛女

屬牛的女生表面上看起來大剌剌，但實際上心思細膩、感情真摯，在遇到自己喜歡的人時，就會變得異常謹慎小心，深怕自己哪裡做得不夠好，引起對方不快。因此總是小心翼翼的應對著，卻不敢主動出擊表白。其實她們平常很有自信，說話做事都很有分寸，可唯獨在自己喜歡的人面前，變得唯唯諾諾。

屬牛的女生情商不高，話也不多，即使遇到真愛也不敢大聲表白。但卻會默默的關注對方，留意對方的喜怒哀樂，並及時送溫暖，用自己的實際行動來表明自己的心意。如果對方還是不明白，也不做任何的回應，那可能就會錯過這段姻緣。

▍生肖鼠男

屬鼠的男人聰明伶俐，常精明睿智，可唯有遇到真愛時，變得有些憨傻，不僅不敢主動向對方表白，就連跟其溝通也是小心謹慎，深怕自己哪句話說得不好，惹對方生氣，從而失去對方。可越是這樣謹慎，就越不能將最真實的自己展現出來，即便自己很優秀，也沒讓對方了解，那結果自然不如人意。

他們原本就是一個心很細的人，能夠注意到身邊人的細小變化，對自己喜歡的人，也特別上心，可偏偏不敢表白。屬鼠的男人平時能說會道、擅長社交，可是在遇到自己在意的人就性格大變，沒有了先前的勇氣和自信，更不敢主動表白表達愛意。

▍生肖猴女

屬猴的女生聰慧能幹頭腦靈活，是一個活潑開朗又熱情好動的人。喜歡廣交朋友，也喜歡到處玩，好動不好靜。可是在遇到自己喜歡的人時，就會完全變身成冷靜淡定的理智模樣，即便是內心萬馬奔騰，可表面仍然處變不驚，連話也不會說太多。

她們遇到真愛時，內心會變得非常緊張，也會默默的去關注對方一切，並且側面打聽對方喜好，可無論心裡有多喜歡，如果對方不主動聯繫自己，她是不會邁出第一步的，不僅不會主動表白，也不會主動示好，只想等對方先開口，做出一些表示，然後自己再給予回應。

(中時新聞網)