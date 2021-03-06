響應鳳梨國家隊，台中伴手禮業者齊心力挺鳳梨農。（台中市政府提供）

台灣近日全民興起「挺農民，吃鳳梨」、「＃吃爆台灣鳳梨challenge」運動。台中市不只市長盧秀燕表達力挺農民立場，台中伴手禮業者也一同支持台灣鳳梨，紛紛研發推出鳳梨產品或是祭出贈獎活動；台中市工策會指出，支持鳳梨農除買新鮮鳳梨，也可購買糕餅、果醬、罐頭等，以實際行動力挺鳳梨農。

台中市工商發展投資策進會說，台中市十大伴手禮首獎業者「法布甜健康伴手禮」在臉書粉絲專頁發起「台灣加油」抽獎活動，同時採購10公噸鳳梨，支持雲林鳳梨果農。

法布甜執行長張淑卿表示，招牌「馬卡龍鳳梨酥」採用台灣2號、3號土鳳梨與金鑽鳳梨，以3種鳳梨混搭成黃金比例鳳梨餡，搭配無油、無麩質又減糖的馬卡龍餅皮，好吃又健康，更曾於2016年拿下台中市十大伴手禮首獎。

工策會指出，傳承一甲子的台灣好味道「正昇豆腐乳」選用台南關廟台農19號蜜寶鳳梨，及屏東縣瑪家鄉金鑽鳳梨製作「鳳梨豆腐乳」；正昇豆腐乳副總王曉薇說明，正昇與在地農民契作，研發全新產品鳳梨豆腐乳，以古法釀造堅持始終不變的美味。

工策會表示，人氣團購店家「巴部屋工房」選用南投土鳳梨製作義式冰淇淋，以義大利進口頂級原料製作，不添加人工色素、香料、防腐劑。福壽山製茶廠「茶境天使」選用南投鳳梨熬煮製作鳳梨檸檬氣泡飲，廣獲茶友好評。製麵一甲子的「麵本家」推出鳳梨麵；傳承三代的「味榮食品」採用台灣有機鳳梨製作鳳梨豆豉罐頭，外銷全世界。

大甲台灣芋頭酥之父「阿聰師的糕餅主意」一直以台南金鑽鳳梨製作鳳梨酥、鳳梨冰等產品；十大伴手禮首獎店家「芋樂大世界」也推出鳳梨果醬；專攻女性黑糖飲品市場的「蜜思朵」也推出冰糖鳳梨寒天，讓上班族在微餓時滿足口感與飽足感。

工策會強調，支持鳳梨農除買新鮮鳳梨，也可購買糕餅、冰品、飲品、果醬、罐頭，甚至是麵條的鳳梨產品；除台中市政府大力行銷，台中伴手禮業者也紛紛發起支持台灣鳳梨運動，從官方至民間一齊全力挺農民。

(中時 )