近年來許多韓劇女演員紛紛出頭，原先被大家所熟知的經典韓劇女神如宋慧喬、全智賢、崔智友等人反而沒有新作品，導致最近一份2021年韓國最美女演員榜單曝光，這些女星竟然榜上無名，年初認戀玄彬的孫藝真竟也只列在第10名，讓人好奇第一名是誰能夠打下前浪成為新霸主。

去年因疫情影響，宅經濟因此大爆發，網上影音平台也增加不少用戶，Netflix等串流服務看好韓劇人氣，投資了一部部作。近日「King Choice」網站分享2021年最美韓國女演員選拔，引來許多韓國內外網友投票，第10到第6名分別是孫藝真、「國民初戀」秀智、金所炫、朴信惠、金高銀，其中金高銀2016年演出《孤單又燦爛的神－鬼怪》走紅，去年又跟男神李敏鎬合作《The King：永遠的君主》，雖評價兩極，仍掀起不少討論。

孫藝真（左起）、秀智、金所炫、朴信惠列2021韓國最美女演員第10到6名。（圖／達志影像）

孫藝真去年以《愛的迫降》愛情、事業兩得意，今年初正式公開認戀玄彬，引來許多看好兩人螢幕情侶形象的粉絲樂喊：「假戲成真」，今年雖僅得第10名，仍不減在粉絲心中地位，但她最近露面釋出美照，網友發現過去擁有瓜子臉、纖細身材的她似乎長肉了，整個人有些幸福肥，還有人虧：「不虧是被玄彬捧在手心的女人」。

金高銀（左起）、全昭旻、金賢珠、宋智孝列2021韓國最美女演員第5到3名。（圖／達志影像）

除了上述之外，榜單第5名是在《Running Man》表現活躍的全昭旻，第4名則是「蘇志燮唯一承認的前女友」金賢珠，第3名是也以《Running Man》嶄露頭角，演過《宮》、《急診男女》和電影《霜花店》的自然系美女「王牌智孝」宋智孝，第二名是去年演出《雖然是精神病但沒關係》爆紅的徐睿知，她的精緻臉蛋、不科學好身材、磁性嗓音讓她去年成為討論度最高的女演員，冠軍則是演出《請回答1994》的高雅羅，去年她參加演出《Do Do Sol Sol La La Sol》，和李宰旭組CP讓她人氣翻漲。

徐睿知、高雅羅分列韓國最美女演員亞軍跟冠軍。（圖／達志影像；翻攝自ara_go_0211 IG）

「King Choice」網站投票，2021韓國最美女演員榜單如下：

第1名：高雅羅

第2名：徐睿知

第3名：宋智孝

第4名：金賢珠

第5名：全昭旻

第6名：金高銀

第7名：朴信惠

第8名：金所炫

第9名：秀智

第10名：孫藝真

(中時新聞網)