大陸暫停台灣鳳梨輸入，衝擊台灣農業外銷。國民黨立委鄭正鈐質疑，蔡政府為宣揚「新南向政策」，刻意拿出2016年至2020年，對新南向國家的貿易總額成長3.7%的數字唬弄民眾，卻不提總統蔡英文上任5年來，對新南向18國出口占比從21.2%連年下降至17.7%，出口占比連年下降的現況，儼然就是用數字謊言在自欺欺人。

鄭正鈐5日在臉書發表文章《戳破數字謊言，新南向政策是「國力的提升」？》文中痛批，大陸對台的鳳梨禁令，凸顯蔡政府「新南向政策」的無用，而蔡政府為了掩飾無能，搬出我國自2016年至2020年對新南向國家的貿易總額成長3.7%的數字，以唬弄民眾的手法為政策護航。

鄭正鈐指出，蔡政府只釋出我國對新南向國家的貿易總額成長之訊息，但沒說的是，自蔡英文上任5年來，我國對新南向18國出口占比從21.2%連年下降至17.7%，減少3.5個百分點；出口占比連年下降，還侈言貿易總額成長，「這難道不是在自欺欺人？」。鄭強調，2016年蔡總統上任時，提出「新南向政策」，希望利用新南向18個國家的市場來擴大台灣的進出口，避免過度依賴大陸市場，但我國對新南向國家出口的占比，卻從2014年馬政府時代的21.8%，降至2020年的17.7%。

鄭正鈐抨擊蔡政府，雖倡言要分散大陸市場，對大陸的出口占比，卻從2014年馬政府時代的40.2%，一路攀升至2020年的43.9%。4年花費252.7億元的新南向政策，端這樣的成績，蔡政府不但不檢討，居然還說新南向政策是「台灣國力的提升」。

鄭正鈐更諷刺：「如果蔡政府所謂的『國力』，是謊言與硬拗，那何止是『提升』，根本就是破表。」

(中時新聞網)