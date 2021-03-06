昨日（5日）正是進入傳統24節氣中第3個節氣「驚蟄」，運勢命理老師艾菲爾在FB粉絲團分享，12生肖即日起至3月19日的運勢分析，其中屬豬的人可說是本月福氣王，走到哪都被人擁戴。

▍生肖鼠

肖鼠寶寶近期情緒起伏可能會有點過大，偶爾要抽離一下自身，冷靜看待發生的事件。另外也是掌控欲不要這麼大，事情就讓他自然的發生，很多事你是無法拚過宇宙的計劃的。工作上，會有獎金犒賞，辛勤付出後一切都值得。感情上，朋友介紹的可以多方考慮。桃花中上，有個人魅力會遇上懂欣賞你的人。

▍生肖牛

肖牛寶寶打起精神來！不管發生什麼事，太陽總會打從東邊來，所以永遠要抱持著希望，不氣餒。身而為人，是幸運的，要努力發揮人的潛能，不要白白浪費此生了。工作上，有機會發展副業，多多利用人脈。思緒縝密的時期，多多利用現在來做需要複雜思考的事物。感情上，可能會有意外的人闖進你的生活，桃花滿開魅力四射。要多注意自己的腸胃。

▍生肖虎

肖虎寶寶經歷過了一些事件後，也許有想通繼續往前走，也許仍在療傷中，但是永遠不要忘記，力量在自己的身上，不要一直把主動權寄託在他人身上。自己的內心只有靠自己去療癒才會復原。工作上汲汲營營，自己突然覺得一切到底是為了什麼。多去接觸大自然，讓自己靜下心後，你會找到答案。感情上，桃花一般般，過客飄落，沒有緣分的就別強求。

▍生肖兔

肖兔寶寶不要怨天尤人，老是問這命運到底會把自己帶往哪，但是其實該問的是你要把這命運帶往哪？掌紋握在手裡，就是跟你說路是靠自己走出來的，一直在你內心盤繞的問題就去做，試過永遠比沒試過的好。工作上要多留心一些細節，近期容易粗心大意捅婁子。感情上蓄勢待發，多讓自己神清氣爽，桃花會開更快。

▍生肖龍

肖龍寶寶對於自己心裡想做的事，不要放棄。現在只是時機未到而已，你需要的是耐心與堅持。天時地利人和的那天一到來，你會明白。現在需要做的就是培養相關的技能實力，等機會到來時你也就可以輕鬆接住它了。工作上，會有小人扯後腿，但是不成大礙。是個適合多往外跑業績的時候。感情上，無心在感情上，桃花雖有但也隨風而逝。

▍生肖蛇

肖蛇寶寶不要妄自菲薄，更不要與他人比較，這是一個很不明智的競爭心理與行為。從來，就沒有一個人是與自己相同的，與他人做比較又有何意義呢？每個人的路都不一樣，我們可以學習別人好的地方，讓自己更好，活得更有意義。工作上，可能會有誤會產生，與人溝通時一定要確定對方都瞭解。感情上欲擒故縱，剛開始好像有用，久了讓人疲乏。

▍生肖馬

肖馬寶寶不要慌，目前所有的一切或是發生的事情，都自有他的道理，順著這個流動，你唯一要做的就是好好準備自己，並且讓自己定下來。有空多去接觸大自然，你會感覺不一樣。工作上，一堆人加事情給你，要懂得拒絕的藝術，不要讓自己臭了脾氣垮了身體。感情上，桃花滾滾而來，要做好心理準備。多穿柔和的顏色衣服，讓人感覺好親近。

▍生肖羊

肖羊寶寶心情大好，人見人愛。當自己處於較高的能量時，代表著自己的彈性柔軟度都很好，可以接受一切的變化，好好享受現在的時期吧。想去做的，想去學習的都可以，目前學習能力佳。工作上，以前沒解決好的事情，又出現了，你只能耐著性子好好處理。部門調動，或是上司換人。感情上，多開拓自己的社交圈，你會發現桃花醞釀中。

▍生肖猴

肖猴寶寶想必也知道何謂吸引力法則吧。不妨試著去相信看看，你就負責把自己的夢想丟出去，其他的阻礙或是看起來不太實際的因子，全都丟一邊，那是屬於宇宙的事情，你只需要負責勇敢相信。工作上，可能會被人陷害，只要平時坐得穩站得直，其實是不需要擔心的。感情上，可試著下載聚餐交友的APP，至少有共同嗜好，相處起來也自然。

▍生肖雞

肖雞寶寶不要害怕展現自己，一直默默付出的你，當有一天可以踏上舞台的時候，千萬不要退縮。你要知道，也許你的故事是可以激勵人心的，大家是願意聽你說話的。相信自己。工作上，感覺處理事情得心應手，事半功倍。想轉職的人，有得到面試的機會。感情上，去參加社團拓展交友圈，會遇到一群很談得來的人唷。機會也許就在裡面。

▍生肖狗

肖狗寶寶向來都不喜歡麻煩別人，有什麼事情也都是自己默默承擔，其實你身邊都有關心你的家人與朋友，只要你願意開口，他們都會很開心地幫助你的。不要讓自己過於焦慮，錯失了在該注意的焦點上。工作上，要適時反映自己的情況讓上司知道，生活與工作平衡才是最健康。感情上，大方請朋友多多介紹，他們身邊其實都有不錯的人選喔。

▍生肖豬

肖豬寶寶容易想太多，然後就鑽進死胡同，多讓自己的身體勞動起來，這樣就可以減少時間少去胡思亂想。飲食習慣可以多增加食用核果類，對身體有很大的益處。工作上，一心三用有點誇張，不過不要漏接球與出紕漏就好。有貴人出現，自己也要爭氣。感情上，近來的人面桃花很旺盛，可以說是走到哪都被人擁戴，好好享受自己的人氣吧。

(中時新聞網)