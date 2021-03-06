桃園市體育會改制總會，新科理事長葉俊毅(中)帶領所有理監事與幹事部合影留念。(桃園市體育總會提供)

桃園市體育會今日召開第十八屆第一次會員代表大會，正式更名為桃園市體育總會，為六都最後一直轄市體育會改制為總會。並舉行理監事改選與第一次聯席會議。會議中15位理事互推軟式網球委員會主委葉俊毅擔任第18屆理事長。葉俊毅理事長目前亦是台灣區金屬品冶製工業同業公會現任理事長，對桃園市體育亦長期參與，也期許桃園市在今年新北全國運動會成績更上層樓。

桃園市體育會過去8年在葉政彥理事長帶領以及鄭文燦市長的支持下，桃園市代表隊在108年全國運動會成績45金46銀56銅，全國縣市獎牌榜排名進步到第5名，109年全中運更勇奪79金排名全國第3，足見桃園市體育在各單項委員會的基層耕耘成效已逐漸發酵。

桃園市體育局沈世國科長代表桃園市府蒞臨指導，也特別提到過去8年不管是桃園市運動會、全民運動會、原住民運動會與全國運動會，葉政彥理事長與體育會成員皆無役不與，與體育局合作無間。109年全民運動會桃園市隊更勇奪副總統獎，大家的努力有目共睹。沈世國也提到鄭文燦市長已指示全力爭取主辦115年全民運動會，屆時也將請桃園市體育總會全力支持。

葉政彥理事長在今日會員大會後隨即交接給新任葉俊毅理事長，也特別感謝幹事部、各單項委員會以及選手、教練、裁判們多年來默默的耕耘努力。

葉俊毅新科理事長與理監事們特別感謝葉政彥理事長8年來的奉獻出錢出力，一致通過聘請葉政彥先生擔任名譽理事長，並續聘王景成秘書長以及邱炳坤、鄭世忠、余青忠副秘書長。

葉俊毅表示，上任後將全力配合桃園市體育局與教育局，推動桃園市各級體育活動，以期許各單項委員會能支持總會的事務，幫助桃園市發展成為全國第一的體育大市。

(中時 )